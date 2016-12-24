Запретный плод… не сладок

21.01.2017 18:00 | Общество

Когда учились в Большекукморской школе, во время летних каникул проходили практику. Поливали овощи на пришкольном участке, пололи сорняки. Если на работу привести с собой родственника или друга, то один день засчитывали как за два.

Однажды к нам приехали гости из другого района. Двое из них – сестры. И разница в возрасте у меня с ними была небольшая. «Давай, вместе с тобой пойдем в школу. Один день засчитают как за три», - порадовали они меня.

Пришли. Помидоры, которые росли на пришкольном участке, начали краснеть прямо на ветках. Крупные такие, аппетитные. Слюнки потекли. Ведь в нашем огороде помидоры еще не созрели. И все знали: школьное трогать нельзя. Еще бы, если каждый начнет есть, то тогда что останется школьной столовой?! Но одна из моих родственниц крадучись, один помидор за другим начала отправлять в рот. Тщательно пережевывать не было времени: могла увидеть учительница.

Закончили работу, уже по дороге домой у родственницы скрутило живот.

Хорошо, что на пути встретился кустарник, побежала туда. То ли еще было: целый вечер мучилась от этого. Оказывается, запретный плод не всегда бывает сладок.