Семья потеряла все из-за ошибки в соцсети

21.01.2017 17:00 | новости

Молодожёнам судьба преподала довольно-таки серьезный урок. Из-за своей ошибки они потеряли все. Предупреждение: такое может случиться с каждым!

Марк и Бэки решили переехать ближе к своему месту работы — прежнее место жительство было в 13 км от их офиса. 22-летняя Бэки начала искать фирму в Фейсбуке, которая помогла бы им перевезти все вещи в новую квартиру. Поиски быстро увенчались успехом.

Сайт компании выглядел весьма профессионально. Страница отзывов была полностью исписана теплыми словами благодарности, а фотографии добрых лиц сотрудников немедленно располагали к себе. Бэки, недолго думая, позвонила по одному из контактных телефонов. Человека, ответившего ей, звали Ли Грин. В назначенный день двое мужчин приехали на грузовике и за 45 минут вынесли из квартиры ВСЕ, что только было возможно.

«Они как будто торопились куда-то, смели разом всю квартиру. Мы просто подумали, что они профессионалы», — рассказала Бэки о двух, как ей показалось, очень вежливых мужчинах. Когда девушка спустилась во двор, чтобы дать сотрудникам свой новый адрес, грузовика с их вещами нигде поблизости уже не было. Все, что у них было, исчезло в никуда: мебель, одежда, документы и даже семейные фотографии. Обращение в полицию пока не привело к серьезным результатам. Вся их жизнь будто упала в пропасть. «Я никогда не плакала так, как тогда. Они забрали кольцо, которое Марк подарил мне на помолвку, и даже детские игрушки», — со слезами вспоминает Бэки. Телевизор — единственное, что с ними осталось.

Его молодожены хотели перевезти самостоятельно — старая техника могла сломаться по дороге. «Они разбили наши сердца. Мы всегда сможем купить новую мебель, но семейную память теперь никто не вернет», — говорят супруги. Как бы там ни было, Бэки и Марк — не первая пара, подвергающаяся такому виду мошенничества. Социальные сети могут быть очень опасны. К сожалению, в наше время еще очень много людей, использующих Одноклассники, Фейсбук и Вконтакте в преступных целях. Распространяя эту информацию, мы пытаемся бороться и предотвращать подобные случаи ограбленияпишет источник.