Лельвижцы на сдаче молока заработали более 8 миллионов рублей

21.01.2017 16:00 | новости

Хоть и в Лельвижском поселении всего одна деревня, там есть все необходимые для населения социальные учреждения. Для получения знаний, духовной пищи, медицинских и торговых услуг работают школа, детский сад, ФАП, библиотека, дом культуры, церковь, три магазина. А в материальном плане больше опираются на поддержку хозяйства имени Вахитова: из 580 жителей деревни 105 трудятся в сельскохозяйственной отрасли. В прошлом году им выдана зарплата в сумме 22 миллиона рублей. Кроме этого, жители получают прибыль и от реализации молока. В 2016 году, сдав 4 тысячи 300 центнеров молока, они заработали более 8 миллионов рублей. Сейчас ведь цены на молоко сравнительно высокие, а в декабре произведены расчеты по 22-23 рубля за литр. Поэтому в Лельвиже увеличилось поголовье КРС. Также хорошим дополнением является и субсидия, предоставляемая за каждую корову в размере трех тысяч рублей. По деревне ее общая сумма составляет 424 тысячи рублей.

Когда для детей есть школа, для молодежи - клуб, для работы - рабочие места, почему бы не обосноваться в сельской местности? И здесь в прошлом году 5 пар создали семьи, а разведенных не было. Если 8 человек покинули этот мир, то на свет появилось 12 малышей.

В улучшение условий жизни, решение проблем села лельвижцы и сами вносят свой вклад.

- На средства самообложения выполнено немало работ по уличному освещению, ремонту дорог, построена детская площадка. А нынче мы будем собирать по 600 рублей с человека, - сказал глава поселения Раис Хусаенов.

Это значит, что решатся еще несколько волнующих население проблем. Конечно, невозможно решить все злободневные проблемы только на средства самообложения. Если зимой необходимо расчистить дороги, нужна помощь социальным учреждениям или же для проведения спортивных или культурных мероприятий – в этих случаях на помощь приходит хозяйство имени Вахитова. Об этом неоднократно было сказано в выступлениях, выражены слова благодарности. Хвалебные слова о лельвижцах высказал и сам руководитель хозяйства Нафик Хусаинов:

- Удмурты – очень трудолюбивый, усердный народ. Благодаря их стараниям качественно выполняются полевые работы, в животноводстве добиваемся хороших результатов. В такой деревне не должно быть места пьянству, воровству, нарушению порядка, - сказал он.