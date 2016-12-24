Кукморяне, голосуйте за нашу зеленую красавицу в республиканском конкурсе!

21.01.2017 15:00 | новости Печать

Кукморяне, голосуйте за нашу зеленую красавицу в республиканском конкурсе!

В Татарстане проходит конкурс «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований». Конкурс стартовал в декабре и будет проходить по 26 января 2017 года.

Организатором республиканского конкурса «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» выступает Общественная палата Республики Татарстан.

Конкурс проводится по пяти номинациям. Для проведения конкурса среди поселений муниципальные районы республики распределяются по 5 зональным группам. По итогам конкурса победители среди поселений будут определены по соответствующему зональному распределению. Определятся по 5 первых, вторых и третьих мест. Он завершится на сайте муниципальных образований РТ 26 января в 23.59.

При подведении итогов конкурса будут также учитываться результаты опроса общественного мнения, информационное сопровождение предновогодних и новогодних мероприятий, размещенных на сайтах муниципальных образований республики.

Проголосовать за Сармановскую елку можно на портале муниципальных образований Республики Татарстан.


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