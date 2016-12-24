Прокуратура Кукморского района направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в хранении наркотических средств

21.01.2017 14:00 | Прокуратура Печать

Прокуратура Кукморского района направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в хранении наркотических средств

Прокуратура Кукморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Альметьевского района 49-летнего Леонида Горбунова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

По версии следствия, 30 июля 2016 года Горбунов собрал на территории Кукморского района дикорастущую коноплю. После этого наркотическое средство он хранил  при себе.

В конце ноября 2016 года Горбунов был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис массой 77,8 грамм.

Горбунов свою вину полностью признал.

Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд для рассмотрения по существу.​


Прокуратура Кукморского района


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