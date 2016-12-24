Кукморяне рассказывают о своих необычных именах

21.01.2017 12:00 | Общество Печать

Кукморяне рассказывают о своих необычных именах

Подбор имени ребенку — очень ответственная задача для родителей, ведь имя влияет на наши судьбы. И родители начинают выбирать имя для своего чада еще до его рождения. Оно должно красиво звучать, быть содержательным и в то же время оригинальным. И среди жителей нашего района встречаются такие интересные имена, что диву даешься: где только, мол, их нашли?! Мы по телефону связались с некоторыми обладателями своеобразных имен и поинтересовались историей их наречения.

Гульджофар АЛЬМУХАМЕТОВА, деревня Туембаш:

- Мое имя, действительно, одно из редких. В Кукморском районе с таким именем нас двое. В одной газете я как-то читала заметку о пожилой жительнице Малмыжского района по имени Гульджофар. Мне имя подобрала бабушка со стороны отца. Она ездила в гости к подруге в деревню Смаиль Малмыжского района. У нее там даже была подруга по имени Гульджофар, вот она и меня так назвала. Когда отец пошел регистрировать меня, пока дошел, имя забыл, пришлось ему возвращаться домой. И бабушка написала ему имя на листочке бумаги. Мое имя очень древнее и содержательное. Наш род по линии отца был образованным. И бабушка читала по-арабски с переводом. Когда я была маленькой, она передала мне много знаний и объяснила значение моего имени. Тогда я, вроде, училась в первом классе, но я хорошо запомнила все, что она мне тогда рассказала. «Джофар» - так назывались благовония пророка Мухамметда, - говорила бабушка, - к нему добавили «гуль» (цветок). Мама же в молодости запрещала мне об этом рассказывать людям, и на случай, если спросят, наказала отвечать «не знаю».

Дальфира ГАЛИМОВА, Кукмор:

- У меня не только имя интересное, но и история его наречения. Насколько я знаю, в Кукморе людей с подобным именем больше нет. Когда я родилась, мама назвала меня Зульфирой, а по документам я стала … Дальфирой. Об этом я узнала лишь тогда, когда по окончании восьмого класса взяла в руки аттестат. Я родом из деревни Битлянгур, который раньше входил в Таканышский район. Оказалось, когда родители поехали в Таканыш регистрировать меня, работавшие там русские женщины имя Зульфира записали как Дальфира. Мои одноклассники до сих пор зовут меня Зульфирой. А когда работала на меховой фабрике, о моем имени придумали такую загадку: «Кто из сотрудников носит одно из самых редких имен?»

Зуахира САМИГУЛЛИНА, деревня Большой Кукмор:

- Моя бабушка по материнской линии услышала по радио песни в исполнении Завахиры Салаховой, ей очень понравилось ее имя. Этим именем она хотела назвать свою первую внучку, но побоялась, что не сможет его выговорить, и матери наказала, что если после ее смерти родится девочка назвать ее «Зуахира». А ведь и моя девичья фамилия – Салахова. Некоторые люди не могут выговорить мое имя и зовут меня Жавахирой. Я на них не обижаюсь. Я как-то искала значение своего имени, но не смогла найти, больше и не интересовалась. А своих детей я назвала современными, легкими по произношению именами.

Хафаза ЗАКИРОВА, деревня Копки:

- По рассказам матери, имя мне дал младший брат отца Муллагазиз абый. А его значение объяснил один наш родственник, проживающий в Набережных Челнах. Он сказал: «Ты хоть знаешь значение своего имени? Это же имя ангелов». До этого значением своего имени я и не интересовалась. Наши предки были очень образованными. И предки в роду отца были очень грамотными и религиозными. Когда я работала в Большом Сардеке, из Башкирии приехали артисты ставить то ли спектакль, то ли концерт. Их разместили в доме, куда я захаживала выпить чаю. Тогда один из гостей сказал: «Не думай, что такое имя только у тебя. И у нас есть Хафаза». Это имя, оказывается, очень популярно в тех краях.

Герен ЕФРЕМОВ, деревня Яныль:

- Всю жизнь звал себя Герценом. Родственники, односельчане, все знакомые так меня зовут. Мать говорила, что имя мне дала бабушка. Когда приехал после военной службы в город Новокузнецк Кемеровской области получать паспорт, мне сказали: «Вы же ходили под ложным именем». Только тогда я узнал, что мое имя Герен. Вот так вот: если бы не надо было получать паспорт, и не узнал бы правду. Пришлось поменять и военный билет, и остальные документы.

Тамзида ГАЛЛЯМОВА, деревня Верхний Искубаш:

- Имя мне дали мамина младшая сестра Гайша вместе с бабушкой. Оно часто используется в Коране, означает дань и уважение Всевышнему. Хоть его и тяжело произносить, но мои знакомые по-свойски называют меня «Тямкой». Некоторые называют Танзилей, а некоторые переспрашивают мое имя, я не обижаюсь. 68 лет живу с этим именем, не жалуюсь.

Зуайра ХАНТИМЕРОВА, деревня Каркаусь:

- Я родом из деревни Яныль. Отец работал инженером в хозяйстве, а там завскладом была Зувахира апа из Чишмабаша. Посоветовавшись с мамой, изменив немного, дали мне такое имя. Я и сама у них спросила: «Почему вы дали мне такое трудное имя?». Тогда покойный отец ответил: « Дочка, не жалуйся, не трудное, а красивое. Носители этого имени – очень добрые люди». Тем, кто не может выговорить, имя проговариваю по слогам, так быстро учатся его произносить, и говорят, что совсем оно нетрудное. Я как-то интересовалась его значением, но подходящего к своему имени не нашла.


Опрос провела Ризиля КУРБАНОВА


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « А кушать хочется всегда

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Альметьевском районе автомобиль вылетел в кювет
Устанавливаются подробности ДТП возле населенного пункта Абдрахманово.
10:36 21.01.2017
Рустам Минниханов: «За саботаж социальных программ будете наказаны»
Президент Татарстана пригрозил уволить руководителей исполкомов и глав ряда районов республики.
10:32 21.01.2017
В одном из сел Кизлярского района Дагестана введен режим КТО
Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.
10:31 21.01.2017
На родине Минтимера Шаймиева организовали дегустацию его любимых блюд
Мероприятия по дегустации любимых блюд первого Президента РТ прошли во всех детских садах и школах села Актаныш.
10:20 21.01.2017
10 человек выжили после схода лавины на отель в Италии
Ранее под перекрытиями чердака отеля были найдены шесть взрослых и двое детей.
09:55 21.01.2017
Большинство казанцев в минувшем году беспокоило качество дорог и отсутствие пандусов
Более 7 тысяч обращений через портал госуслуг Татарстана затрагивали тему благоустройства города.
09:42 21.01.2017
Трамп и его жена в роли хозяев Белого дома исполнили танец под Синатру
Ранее Трамп высказал особую признательность супруге за поддержку.
09:32 21.01.2017
Кит Лэнгфорд: «Мне было трудновато»
Защитник УНИКСа признался, что все участники Евролиги играют в напряженном ритме.
09:16 21.01.2017
В 2016 году почти 14 тысяч вопросов казанцев было решено в системе «Народный контроль»
Количество проблем, с которыми жители города обращаются через портал госуслуг, выросло на 30 процентов.
09:00 21.01.2017
Депутаты предлагают отдать пятую часть рекламных конструкций малому и среднему бизнесу
Госдума РФ рассмотрит законопроект по поддержке субъектов МСП в сфере наружной рекламы.
07:45 21.01.2017
Педагоги и ученики будут состязаться в вокальном конкурсе в Казани
На районные этапы городского конкурса «Две звезды – учитель и ученик» отобрано 24 дуэта.
02:45 21.01.2017
В Казани представили новую версию спектакля «Лысая певица»
Артисты характеризуют себя так: «Мы и постановщики, и декораторы, и актеры, и режиссеры в одном лице».
23:33 20.01.2017
Ирина Аксенова: «Мы будем продолжать экспериментировать с постановками»
В доме-музее Аксенова состоялся спектакль-читка по роману Маилис де Керангаль «Чинить живых».
23:05 20.01.2017
Михаил Бабич назвал Минтимера Шаймиева одним из самых авторитетных политиков России
«Минтимер Шаймиев прочно вошел в историю нашей страны», – сказал Бабич.
22:47 20.01.2017
Минтимер Шаймиев: «Хочу поблагодарить всех тех, с кем мне довелось работать»
Государственный Советник РТ обратился к гостям концерта, посвященного его 80-летию.
22:15 20.01.2017
В Казань прибыли Михаил Бабич и Юнус-Бек Евкуров
Одна из целей рабочей поездки – поздравление Минтимера Шаймиева с 80-летием.
22:03 20.01.2017
УНИКС проиграл «Дарушшафаке» в Стамбуле
Матч закончился со счетом 64:71 в пользу хозяев площадки.
21:46 20.01.2017
Патриарх Кирилл поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем
«Вы многое сделали для социально-экономического развития республики, а также для укрепления единства между народами нашей страны», – отметил владыка.
21:19 20.01.2017
Рустам Минниханов: «Сегодня праздник не только у Минтимера Шаймиева, но и у всей республики»
В КРК «Пирамида» состоялось чествование Государственного советника Татарстана по случаю его 80-летия.
20:30 20.01.2017
Музыкант-универсал Алексей Шмитов выступит в Казани
Сольный концерт московского органиста и пианиста состоится на сцене ГБКЗ имени С. Сайдашева.
20:16 20.01.2017
Трамп принес присягу и стал 45-м Президентом США
До него как 48-й вице-президент принес присягу Майкл Пенс.
20:04 20.01.2017
Таганрогские таможенники признали изданный в Казани Коран культурной ценностью
Коран 1903 года был обнаружен на КПП трассы Таганрог – Снежное у одного из пассажиров автобуса, следовавшего в Петербург, 12 ноября прошлого года.
19:52 20.01.2017
Минздрав РТ намерен развивать пациентоориентированную систему здравоохранения
В учреждениях здравоохранения РТ будет введена единая корпоративная культура, во главу угла будут поставлены интересы пациента.
19:38 20.01.2017
Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Артмиграция-2017»
Молодежный форум-фестиваль СТД РФ с участием театров и театральных коллективов пройдет осенью этого года.
19:12 20.01.2017
Водитель перевернувшейся иномарки в Челнах сломал ключицу
«Митсубиси Лансер» перевернулся на улице Абдуллы Алиша.
19:08 20.01.2017
Рустам Минниханов опубликовал фотографию с торжества по случаю юбилея Минтимера Шаймиева
Первый Президент РТ отмечает 80-летие вместе с супругой.
19:00 20.01.2017
Появились подробности смертельной аварии под Зеленодольском
Водитель легковой машины погиб, а шоферу фуры пожарные оказали первую психологическую помощь.
18:43 20.01.2017
Митрополит Феофан поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием
«Вся ваша жизнь и ваши дела … убедительно говорят о значении личности в истории», – подчеркнул в своем поздравлении архиерей.
18:40 20.01.2017
Иранский каллиграф-виртуоз Абдуллаха Мохадасси открыл свою экспозицию в Казани
Используя элементы китайской и японской живописи, традиции современной и классической школ, художник создал собственный язык.
18:25 20.01.2017
Под сокращение попадают 157 воспитателей детсадов Казани
Всего в столице РТ сократят около 400 ставок работников дошкольных учреждений.
18:17 20.01.2017
Показать еще