Кукморяне рассказывают о своих необычных именах

21.01.2017 12:00 | Общество

Подбор имени ребенку — очень ответственная задача для родителей, ведь имя влияет на наши судьбы. И родители начинают выбирать имя для своего чада еще до его рождения. Оно должно красиво звучать, быть содержательным и в то же время оригинальным. И среди жителей нашего района встречаются такие интересные имена, что диву даешься: где только, мол, их нашли?! Мы по телефону связались с некоторыми обладателями своеобразных имен и поинтересовались историей их наречения.

Гульджофар АЛЬМУХАМЕТОВА, деревня Туембаш:

- Мое имя, действительно, одно из редких. В Кукморском районе с таким именем нас двое. В одной газете я как-то читала заметку о пожилой жительнице Малмыжского района по имени Гульджофар. Мне имя подобрала бабушка со стороны отца. Она ездила в гости к подруге в деревню Смаиль Малмыжского района. У нее там даже была подруга по имени Гульджофар, вот она и меня так назвала. Когда отец пошел регистрировать меня, пока дошел, имя забыл, пришлось ему возвращаться домой. И бабушка написала ему имя на листочке бумаги. Мое имя очень древнее и содержательное. Наш род по линии отца был образованным. И бабушка читала по-арабски с переводом. Когда я была маленькой, она передала мне много знаний и объяснила значение моего имени. Тогда я, вроде, училась в первом классе, но я хорошо запомнила все, что она мне тогда рассказала. «Джофар» - так назывались благовония пророка Мухамметда, - говорила бабушка, - к нему добавили «гуль» (цветок). Мама же в молодости запрещала мне об этом рассказывать людям, и на случай, если спросят, наказала отвечать «не знаю».

Дальфира ГАЛИМОВА, Кукмор:

- У меня не только имя интересное, но и история его наречения. Насколько я знаю, в Кукморе людей с подобным именем больше нет. Когда я родилась, мама назвала меня Зульфирой, а по документам я стала … Дальфирой. Об этом я узнала лишь тогда, когда по окончании восьмого класса взяла в руки аттестат. Я родом из деревни Битлянгур, который раньше входил в Таканышский район. Оказалось, когда родители поехали в Таканыш регистрировать меня, работавшие там русские женщины имя Зульфира записали как Дальфира. Мои одноклассники до сих пор зовут меня Зульфирой. А когда работала на меховой фабрике, о моем имени придумали такую загадку: «Кто из сотрудников носит одно из самых редких имен?»

Зуахира САМИГУЛЛИНА, деревня Большой Кукмор:

- Моя бабушка по материнской линии услышала по радио песни в исполнении Завахиры Салаховой, ей очень понравилось ее имя. Этим именем она хотела назвать свою первую внучку, но побоялась, что не сможет его выговорить, и матери наказала, что если после ее смерти родится девочка назвать ее «Зуахира». А ведь и моя девичья фамилия – Салахова. Некоторые люди не могут выговорить мое имя и зовут меня Жавахирой. Я на них не обижаюсь. Я как-то искала значение своего имени, но не смогла найти, больше и не интересовалась. А своих детей я назвала современными, легкими по произношению именами.

Хафаза ЗАКИРОВА, деревня Копки:

- По рассказам матери, имя мне дал младший брат отца Муллагазиз абый. А его значение объяснил один наш родственник, проживающий в Набережных Челнах. Он сказал: «Ты хоть знаешь значение своего имени? Это же имя ангелов». До этого значением своего имени я и не интересовалась. Наши предки были очень образованными. И предки в роду отца были очень грамотными и религиозными. Когда я работала в Большом Сардеке, из Башкирии приехали артисты ставить то ли спектакль, то ли концерт. Их разместили в доме, куда я захаживала выпить чаю. Тогда один из гостей сказал: «Не думай, что такое имя только у тебя. И у нас есть Хафаза». Это имя, оказывается, очень популярно в тех краях.

Герен ЕФРЕМОВ, деревня Яныль:

- Всю жизнь звал себя Герценом. Родственники, односельчане, все знакомые так меня зовут. Мать говорила, что имя мне дала бабушка. Когда приехал после военной службы в город Новокузнецк Кемеровской области получать паспорт, мне сказали: «Вы же ходили под ложным именем». Только тогда я узнал, что мое имя Герен. Вот так вот: если бы не надо было получать паспорт, и не узнал бы правду. Пришлось поменять и военный билет, и остальные документы.

Тамзида ГАЛЛЯМОВА, деревня Верхний Искубаш:

- Имя мне дали мамина младшая сестра Гайша вместе с бабушкой. Оно часто используется в Коране, означает дань и уважение Всевышнему. Хоть его и тяжело произносить, но мои знакомые по-свойски называют меня «Тямкой». Некоторые называют Танзилей, а некоторые переспрашивают мое имя, я не обижаюсь. 68 лет живу с этим именем, не жалуюсь.

Зуайра ХАНТИМЕРОВА, деревня Каркаусь:

- Я родом из деревни Яныль. Отец работал инженером в хозяйстве, а там завскладом была Зувахира апа из Чишмабаша. Посоветовавшись с мамой, изменив немного, дали мне такое имя. Я и сама у них спросила: «Почему вы дали мне такое трудное имя?». Тогда покойный отец ответил: « Дочка, не жалуйся, не трудное, а красивое. Носители этого имени – очень добрые люди». Тем, кто не может выговорить, имя проговариваю по слогам, так быстро учатся его произносить, и говорят, что совсем оно нетрудное. Я как-то интересовалась его значением, но подходящего к своему имени не нашла.