Татарстанцев начнут штрафовать за неиспользуемые земельные участки

21.01.2017 11:00 | новости Печать

Татарстанцев начнут штрафовать за неиспользуемые земельные участки

Наказание грозит, если собственник не использовал участок по назначению в течение трёх и более лет. Речь идёт о землях, предназначенных для жилищного или других видов строительства, садоводства и огородничества, пишет "Родной край".

Так, не менее 20 тысяч рублей заплатит хозяин, который не пользовался своим участком, у которого уже определена кадастровая стоимость. Штраф для населения рассчитают по принципу — 1−1,5% от кадастровой стоимости, но не меньше 20 тысяч рублей. Административная ответственность для должностных лиц — от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости, но не меньше 50 тысяч, для юрлиц — от 3 до 5%, но не меньше 400 тысяч рублей.

Если участок ещё не оценили, у него нет кадастровой стоимости, то житель Татарстана заплатит за его неиспользование штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностное лицо — до 100 тысяч, юрлицо — до 700 тысяч рублей.

За год инспекторы государственного земельного надзора проверят более 6000 участков. Как уточнили в ведомстве, в первую очередь проверки коснутся участков, выведенных из числа земель сельхозназначения и переведённых, например, в категорию «земли населённых пунктов» для дальнейшей застройки. Таким образом хотят проверить участки по всей республике, но в первую очередь в пригороде Казани, соседствующих со столицей Татарстана районах.

Кстати, по закону, неиспользуемый участок могут и изъять. Например, если на земле, приобретённой под строительство частного дома, за три года ничего не возвели, или если хозяин три года не возделывает пашню, предназначенную для ведения сельского хозяйства. При этом неважно, купил человек землю или она перешла к нему по наследству. Собственник участка обязан, использовать его по назначению, платить земельный налог, не допускать, чтобы почва загрязнялась, деградировала и так далее.

 
 

 

 


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