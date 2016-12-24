Вниманию жителей Кукмора!

В Республике

В 2016 году почти 14 тысяч вопросов казанцев было решено в системе «Народный контроль»

Количество проблем, с которыми жители города обращаются через портал госуслуг, выросло на 30 процентов.

09:00 21.01.2017 Количество проблем, с которыми жители города обращаются через портал госуслуг, выросло на 30 процентов.

Депутаты предлагают отдать пятую часть рекламных конструкций малому и среднему бизнесу

Госдума РФ рассмотрит законопроект по поддержке субъектов МСП в сфере наружной рекламы.

07:45 21.01.2017 Госдума РФ рассмотрит законопроект по поддержке субъектов МСП в сфере наружной рекламы.

Педагоги и ученики будут состязаться в вокальном конкурсе в Казани

На районные этапы городского конкурса «Две звезды – учитель и ученик» отобрано 24 дуэта.

02:45 21.01.2017 На районные этапы городского конкурса «Две звезды – учитель и ученик» отобрано 24 дуэта.

В Казани представили новую версию спектакля «Лысая певица»

Артисты характеризуют себя так: «Мы и постановщики, и декораторы, и актеры, и режиссеры в одном лице».

23:33 20.01.2017 Артисты характеризуют себя так: «Мы и постановщики, и декораторы, и актеры, и режиссеры в одном лице».

Ирина Аксенова: «Мы будем продолжать экспериментировать с постановками»

В доме-музее Аксенова состоялся спектакль-читка по роману Маилис де Керангаль «Чинить живых».

23:05 20.01.2017 В доме-музее Аксенова состоялся спектакль-читка по роману Маилис де Керангаль «Чинить живых».

Михаил Бабич назвал Минтимера Шаймиева одним из самых авторитетных политиков России

«Минтимер Шаймиев прочно вошел в историю нашей страны», – сказал Бабич.

22:47 20.01.2017 «Минтимер Шаймиев прочно вошел в историю нашей страны», – сказал Бабич.

Минтимер Шаймиев: «Хочу поблагодарить всех тех, с кем мне довелось работать»

Государственный Советник РТ обратился к гостям концерта, посвященного его 80-летию.

22:15 20.01.2017 Государственный Советник РТ обратился к гостям концерта, посвященного его 80-летию.

В Казань прибыли Михаил Бабич и Юнус-Бек Евкуров

Одна из целей рабочей поездки – поздравление Минтимера Шаймиева с 80-летием.

22:03 20.01.2017 Одна из целей рабочей поездки – поздравление Минтимера Шаймиева с 80-летием.

УНИКС проиграл «Дарушшафаке» в Стамбуле

Матч закончился со счетом 64:71 в пользу хозяев площадки.

21:46 20.01.2017 Матч закончился со счетом 64:71 в пользу хозяев площадки.

Патриарх Кирилл поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем

«Вы многое сделали для социально-экономического развития республики, а также для укрепления единства между народами нашей страны», – отметил владыка.

21:19 20.01.2017 «Вы многое сделали для социально-экономического развития республики, а также для укрепления единства между народами нашей страны», – отметил владыка.

Рустам Минниханов: «Сегодня праздник не только у Минтимера Шаймиева, но и у всей республики»

В КРК «Пирамида» состоялось чествование Государственного советника Татарстана по случаю его 80-летия.

20:30 20.01.2017 В КРК «Пирамида» состоялось чествование Государственного советника Татарстана по случаю его 80-летия.

Музыкант-универсал Алексей Шмитов выступит в Казани

Сольный концерт московского органиста и пианиста состоится на сцене ГБКЗ имени С. Сайдашева.

20:16 20.01.2017 Сольный концерт московского органиста и пианиста состоится на сцене ГБКЗ имени С. Сайдашева.

Трамп принес присягу и стал 45-м Президентом США

До него как 48-й вице-президент принес присягу Майкл Пенс.

20:04 20.01.2017 До него как 48-й вице-президент принес присягу Майкл Пенс.

Таганрогские таможенники признали изданный в Казани Коран культурной ценностью

Коран 1903 года был обнаружен на КПП трассы Таганрог – Снежное у одного из пассажиров автобуса, следовавшего в Петербург, 12 ноября прошлого года.

19:52 20.01.2017 Коран 1903 года был обнаружен на КПП трассы Таганрог – Снежное у одного из пассажиров автобуса, следовавшего в Петербург, 12 ноября прошлого года.

Минздрав РТ намерен развивать пациентоориентированную систему здравоохранения

В учреждениях здравоохранения РТ будет введена единая корпоративная культура, во главу угла будут поставлены интересы пациента.

19:38 20.01.2017 В учреждениях здравоохранения РТ будет введена единая корпоративная культура, во главу угла будут поставлены интересы пациента.

Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Артмиграция-2017»

Молодежный форум-фестиваль СТД РФ с участием театров и театральных коллективов пройдет осенью этого года.

19:12 20.01.2017 Молодежный форум-фестиваль СТД РФ с участием театров и театральных коллективов пройдет осенью этого года.

Водитель перевернувшейся иномарки в Челнах сломал ключицу

«Митсубиси Лансер» перевернулся на улице Абдуллы Алиша.

19:08 20.01.2017 «Митсубиси Лансер» перевернулся на улице Абдуллы Алиша.

Рустам Минниханов опубликовал фотографию с торжества по случаю юбилея Минтимера Шаймиева

Первый Президент РТ отмечает 80-летие вместе с супругой.

19:00 20.01.2017 Первый Президент РТ отмечает 80-летие вместе с супругой.

Появились подробности смертельной аварии под Зеленодольском

Водитель легковой машины погиб, а шоферу фуры пожарные оказали первую психологическую помощь.

18:43 20.01.2017 Водитель легковой машины погиб, а шоферу фуры пожарные оказали первую психологическую помощь.

Митрополит Феофан поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

«Вся ваша жизнь и ваши дела … убедительно говорят о значении личности в истории», – подчеркнул в своем поздравлении архиерей.

18:40 20.01.2017 «Вся ваша жизнь и ваши дела … убедительно говорят о значении личности в истории», – подчеркнул в своем поздравлении архиерей.

Иранский каллиграф-виртуоз Абдуллаха Мохадасси открыл свою экспозицию в Казани

Используя элементы китайской и японской живописи, традиции современной и классической школ, художник создал собственный язык.

18:25 20.01.2017 Используя элементы китайской и японской живописи, традиции современной и классической школ, художник создал собственный язык.

Под сокращение попадают 157 воспитателей детсадов Казани

Всего в столице РТ сократят около 400 ставок работников дошкольных учреждений.

18:17 20.01.2017 Всего в столице РТ сократят около 400 ставок работников дошкольных учреждений.

В Казани осудили производителей фальсифицированного меда

Ильнар Зарипов и Бахрамжон Закиров варили небезопасный продукт в арендованном помещении в Казани.

17:40 20.01.2017 Ильнар Зарипов и Бахрамжон Закиров варили небезопасный продукт в арендованном помещении в Казани.

Министр обороны России поздравил Госсоветника РТ с 80-летием

Сергей Шойгу подчеркнул: «…такие люди, как Минтимер Шарипович, скрепили страну и не позволили ей развалиться».

17:25 20.01.2017 Сергей Шойгу подчеркнул: «…такие люди, как Минтимер Шарипович, скрепили страну и не позволили ей развалиться».

Казанский авиационный завод готов к серийному выпуску Ту-160М2

Уже начался процесс постройки первого самолета.

17:02 20.01.2017 Уже начался процесс постройки первого самолета.

Госсоветник Татарстана получил поздравление от соотечественников из Узбекистана

«Событий вашей жизни хватит не на один художественный исторический роман», – заметил Рим Гиниятуллин о Минтимере Шаймиеве.

16:47 20.01.2017 «Событий вашей жизни хватит не на один художественный исторический роман», – заметил Рим Гиниятуллин о Минтимере Шаймиеве.

Алена Заварзина: «Полуфинал против Тудегешевой стал для меня принципиальным»

Победительница чемпионата России по сноуборду в женском слаломе-гиганте отметила сложности трассы в Татарстане.

16:36 20.01.2017 Победительница чемпионата России по сноуборду в женском слаломе-гиганте отметила сложности трассы в Татарстане.

Чебоксары простились с погибшим аэрофотографом, снимки которого украшают Казанский Кремль

Еще во время Универсиады Валерий Тимофеев сделал красивый видеоклип о ночной Казани.

16:28 20.01.2017 Еще во время Универсиады Валерий Тимофеев сделал красивый видеоклип о ночной Казани.

Минздрав РТ и КГМУ реализуют проект «Корпоративный университет»

Проект непрерывного образования начнет свою работу в I квартале этого года.

16:25 20.01.2017 Проект непрерывного образования начнет свою работу в I квартале этого года.