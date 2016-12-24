(Кукмор, «Трудовая слава»). В Бугульме прошел Чемпионат Республики Татарстан по греко-римской борьбе среди людей с ограниченными возможностями. Наши земляки Шамиль Шарафиев и Валерий Федоров в своих весовых категориях заняли почетные третьи места.
Кукморяне заняли третьи места в Чемпионате Республики Татарстан по греко-римской борьбе
21.01.2017 09:00 | Спорт Печать
(Кукмор, «Трудовая слава»). В Бугульме прошел Чемпионат Республики Татарстан по греко-римской борьбе среди людей с ограниченными возможностями. Наши земляки Шамиль Шарафиев и Валерий Федоров в своих весовых категориях заняли почетные третьи места.
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