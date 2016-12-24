В Кукморе работа по строительству Дома детского творчества идет организованно (фото)

21.01.2017 08:00 | Тема дня

Такое мнение высказал ведущий в последние годы масштабные строительные работы в районе, под чьим руководством трудятся 230 работников, руководитель организации «Строй-Гарант» Ильсур Шарипов. «Только работая слаженно, как хороший пчелиный рой, можно добиться результатов. Трудовая дисциплина начинается с порядка, а порядок должен быть во всем. При необходимости работать круглосуточно, переходим на сменный режим или трудимся, когда другие отдыхают. Поэтому лентяям у нас не место», - сказал индивидуальный предприниматель.



Руководитель дело говорит. Четырежды в день я проезжаю мимо строящегося в центре Кукмора Дома детского творчества. Уже с семи утра на стройке царит оживление, на первом этаже горит свет. Когда я возвращаюсь домой, работа там бывает еще не завершена. Не прекращали работу и в нынешние зимние морозы – строители укладывали кирпичную стену.

Прохожие наверняка заметили: строится величественное, добротное здание. На этой неделе я решила заглянуть на этот объект, фундамент которого был заложен прошлой осенью, но пройти вовнутрь здания не разрешили. И в этом чувствуется крепкая рука руководителя. «Без каски на голове и разрешения руководства заходить туда нельзя», - строго предупредили меня. Поэтому с Виктором Егоровым, старшим бригадиром с 40-летним стажем работы, мы побеседовали в сторонке. И, конечно же, мой первый вопрос был о том, как они не испугались класть кирпич в январские морозы.

- Мороз нам нипочем, - сказал он. – Вот только трескаются пальцы, это уж присущая каменщикам проблема, а остальное терпимо.

Здесь под его руководством, а также Юрия Глухова, Александра Исхакова кладут кирпич три бригады каменщиков. К работе уже приступили и сантехники, штукатуры-маляры, сварщики. Как нам сказали, на сегодняшний день штукатурят стены, проводят электричество, отопительные трубы. На первом этаже, где уже установлены окна (высота каждого этажа составляет 3 метра 70 сантиметров – прим. авт.), помещение согревают тепловыми пушкамиработают, оказывается, даже в рубашке.

- Работа идет организованно, даже опережаем график, - говорит Виктор абый. – Перебоев со строительными материалами нет. Раствор, окна и двери изготавливаются у нас. Два подъемных 30-тонных крана непрерывно поднимают с двух сторон кирпич, раствор. За качество раствора переживать не надо, оно соответствует всем требованиям. Прервав новогодние каникулы, мы уже 5 января вышли на работу. Работа идет слаженно, заработная плата выплачивается своевременно, поэтому и настроение отличное.

Общая сметная стоимость строительства будущего трехэтажного здания Дома детского творчества составляет 95 миллионов рублей. Перед организацией поставлена задача сдать в эксплуатацию здание 7 августа. На сегодняшний день на этом объекте трудятся 107 человек.