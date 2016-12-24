Гузель нуждается в помощи неравнодушных жителей Кукморского района

20.01.2017 20:00 | новости Печать

Гузель нуждается в помощи неравнодушных жителей Кукморского района

Дочери нашей коллеги Гульнур Ахметшиной, проработавшей долгие годы в Кукморской детской школе искусств и вышедший на заслуженный отдых, Гузель Губайдуллиной нужна помощь неравнодушных жителей нашего района. Гузель 1987 года рождения, обучалась в многопрофильном лицее. Врачи ей поставили диагноз - рак 3 стадии с метастазами по всей брюшной полости. Для операции и лечения в Москве необходима крупная сумма денег. Уважаемые жители района. Если у вас есть возможность оказать материальную поддержку, не оставайтесь в стороне. Ведь по капле собирается море…

Реквизиты перевода на счет карты:

**** 6303 «MasterCard Mass» (MasterCard Mass), вПАОСбербанк

Получатель:  Гузель Ильдаровна Г.

Номер счета: 40817810662120558380

 

Банк получателя ОДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК Г.КАЗАНЬ

БИК:                                 049205603

Корреспондентский

счет :30101810600000000603

КПП                                 165502001

ИНН                                 7707083893

ОКПО                              09265993

ОГРН                               1027700132195

 

Вся подробная информация и документы на сайте https://vk.com/club135769342

 

 

 

 


Коллектив Кукморской детской школы искусств


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