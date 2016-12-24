Родители потеряли троих детей в автокатастрофе. Год спустя произошло чyдо…

20.01.2017 19:00 | новости

В этот день маленький Кайли был особенно счастлив. Его долгожданный пятый день рождения наконец наступил и обещал быть как никогда чудесным. У Кайли было две сестры, четырехлетняя Эмма и двухлетняя Кэти, о которых он уже в таком юном возрасте самозабвенно заботился.

Мама Лори и бабушка Синди в этот особенный день решили съездить с ними на ярмарку. Там малыши смогли бы поиграть с животными в контактном зоопарке и покататься на своем любимом чертовом колесе. Остановившись в пробке, Лори нежно пощекотала ее ножку. Это был последний раз, когда она слышала смех своей дочери. Внезапно в машину врезался грузовик и на скорости протаранил ее. Мама и бабушка тут же потеряли сознание. Обе маленькие девочки были мертвы. Родители все еще надеялись на Кайли, но после таких травм он не имел ни шанса на жизнь. С камнем в сердце и со слезами на глазах родителям пришлось выключить приборы, которые искусственно поддерживали жизнь сына.

После всего родители вновь захотели иметь детей. Они провели искусственное оплодотворение, результатом которого стали две девочки и мальчик. Эмма, Кэти и Кайли. Пара хотела только одного ребенка, но, увидев оплодотворенные клетки, поняла — это знак. Эшли, Элли и Джейк — тройня, явившаяся на свет годом позже кончины Кайли, Эммы и Кэти. «Они никогда не заменят Кайли, Эмму и Кэти, — сказала Лори, — но у нас снова радость в доме, радость в наших сердцах. Они снова наполняют нашу жизнь любовью, счастьем и смехом». Тройняшки знают, что до них в семье было трое других детей.

Их фотографии висят всюду в доме и часто сопровождаются увлекательными историями мамы и папы. Малыши ходят с родителями даже на кладбище, где семья иногда устраивает пикники. Там они все вместе. Там Кайли, Эмма и Кэти никогда не будут забыты. Трагедия этой семьи доводит до слез, пишет источник.

Фото: vmirechudes.com