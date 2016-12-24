В соседнем районе мужчина сменила пол и имя

20.01.2017 18:00 | новости

Мамадышец Фаниль Габбасов больше не откликается на старое имя и просит называть его Тимером.

В середине декабря прошлого года на личной странице популярного фотографа, переехавшего несколько лет тому назад из провинциального города в столицу, был опубликован пост, в котором он сообщает о переменах в жизни:"Ситуация такая. Меня зовут Тимер, я из Мамадыша. Да, вы не ошиблись. На фото вы видите Фаниля и страница тоже моя. Скоро новый год, но я хочу сменить пол. Все в шоке, родители против, невеста даже слышать об этом не хочет. Все отговаривают меня, к тому же, это слишком дорого, говорят: "Не страдай ерундой, лучше эти деньги отложи на свадьбу".

Но я уже не могу с этим жить. Я давно решил поменять пол и мечтал об этом несколько лет. Если кто знает специалистов в Мамадыше, подскажите, пожалуйста. Хочу всё же удивить родных перед Новым Годом. Нужно успеть сменить пол за 10 дней. Кстати, если кто-то менял пол, подскажите, что лучше ламинат или линолеум?".

Шутка удалась. А вот эксперимент еще не состоялся. Наш земляк действительно сменил имя, но еще не получил на руки никакого документа, официально это подверждающего. По паспорту он тот же Фаниль, коим его нарекли родители.

- Я стал увлекаться нумерологией, оказалось, что мое старое имя не просто мне не подходит, но даже мешает жить. Новое я выбирал основательно. Сначала рассмотрел созвучные с Фанилем варианты, потом повспоминал предков. Моего прапрапрадеда звали Тимеркей, вот он меня и вдохновил, - рассказывает фотограф.

По словам мужчины, не все положительно отнеслись к его эзотерическим верованиям, а кто-то даже наотрез отказался называть Фаниля как-то иначе.

- На работе почти все привыкли. Самому непросто все осознать, в ближайшее время планирую на бумагах подтвердить свое решение, - говорит уже не Фаниль, но еще не Тимер.

Для справки: в 2016 году отделом ЗАГС по Мамадышскому району зарегистрировано 10 случаев смены имени и фамилии.

Гульназ Кадирова, "Нократ (Вятка)"