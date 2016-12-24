Кукморяне, поддержим нашу зеленую красавицу в республиканском конкурсе!

20.01.2017 15:00 | новости

Объявлен республиканский конкурс среди муниципальных образований Республики Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Конкурс проводится по пяти номинациям. Критериями оценки являются: художественный уровень оформления лесных красавиц; световое оформление; оформление прилегающей территории; оригинальность оформления; инновационный подход; количество проведенных праздничных мероприятий; общее впечатление. Он завершится на сайте муниципальных образований РТ 26 января в 23.59.

При подведении итогов конкурса будут также учитываться результаты опроса общественного мнения. Поэтому просим кукморян и гостей нашего района поддержать нашу новогоднюю красавицу.

Проголосовать за наш район вы можете по ссылке http://msu.tatarstan.ru/rus/ngkonkurs2017.htm