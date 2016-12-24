Мужчине выбило семь зубов взрывом электронной сигареты

20.01.2017 13:00 | новости Печать

Мужчине выбило семь зубов взрывом электронной сигареты

Житель штата Айдахо был доставлен в больницу с ожогами и развороченной щекой после того, как электронная сигарета взорвалась у него во рту. 

30-летний Эндрю Холл собирался на работу и, закуривая в ванной, меньше всего ожидал, что угодит в реанимацию. Внезапно электронную сигарету разнесло на куски прямо во рту американца, выбив ему множество зубов, взрывом обожгло лицо и шею вейпера. Осколки разлетелись по всей ванной…

Эндрю, который зарабатывает себе на жизнь, торгуя автомобилями, выложил в интернет фотографии своих травм и ожогов, сделанные в отделении интенсивной терапии, чтобы предупредить других курильщиков, насколько опасными могут быть электронные сигареты.

- Вчера утром я собирался на работу, когда это случилось со мной. Не ожидал, что такое вообще возможно. Больше никогда не буду курить и надеюсь, мне удастся убедить других бросить или найти для себя другие способы курения! Я потерял по крайней

мере 7 зубов, получил ожоги лица и шеи 2-й степени, а из моего горла, полости рта и губ извлекли множество осколков пластика и зубов – говорит он.

- Я курил электронные сигареты около года и, уверяю вас, делал всё как обычно, по инструкции (батарея была в порядке, все компоненты — на месте, я заправил ее как обычно) и тем не менее получил настоящий взрыв у себя во рту! – делится он.
Холл, отец троих детей, поделился фотографиями не только травм, но и ущерба, причиненного его дому в результате этого инцидента.

 


Пострадавший выложил также фото того, что осталось от самой электронной сигареты. Пока не ясно, что это была конкретно за модель.
Холл утверждает, что устройство собрали сотрудники вейп-магазина, в котором оно было куплено, пишет "Слава труду".

 


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