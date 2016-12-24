В Кукморском районе двоих подростков будут судить за кражу денег из ящика для пожертвований

20.01.2017 12:00 | Прокуратура

Прокуратура Кукморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 16-летних жителей поселка Кукмор. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц).

По версии следствия, в ночь на 10 августа 2016 года подростки совершили кражу денег на общую сумму около 4 тысяч рублей из ящика для пожертвований местной мечети.

Вину в предъявленном обвинении несовершеннолетние полностью признали.

Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд для рассмотрения по существу.​