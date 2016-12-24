В Кукморе состоялось очередное заседание Совета района (фото)

(Кукмор, "Трудовая слава"). Очередное пятнадцатое заседание Совета Кукморского муниципального района третьего созыва состоялось в здании Совета Кукморского муниципального района.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. О проекте изменений в Устав муниципального образования Кукморский муниципальный район Республики Татарстан (II чтение).

2. О проекте изменений в Положение о муниципальной службе в Кукморском муниципальном районе, утвержденное решением Совета Кукморского муниципального района от 28 января 2013 года №02.

3. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

4. Об утверждении Положения о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям, учреждениям (организациям), их переименования в целях увековечения памяти граждан, организаций и исторических событий.

5. Об организации и порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления Кукморского муниципального района.

6. О назначении председателя Палаты имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района.