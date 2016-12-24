Продолжается подписка на газету «Трудовая слава»

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20.01.2017 09:00 | Тема дня Печать
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В Республике
«ТАНЕКО» отмечено премией Правительства России
Награду в области качества главы «Татнефти» и «ТАНЕКО» получили из рук Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
10:14 20.01.2017
Награду в области качества главы «Татнефти» и «ТАНЕКО» получили из рук Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
10:14 20.01.2017
В Казани сел самолет из Краснодара, круживший почти час над аэропортом
Неблагоприятные погодные условия не позволили самолету вовремя приземлиться.
10:02 20.01.2017
Неблагоприятные погодные условия не позволили самолету вовремя приземлиться.
10:02 20.01.2017
В Казани неизвестные подожгли придорожное кафе на Лебяжьем озере
Охранник заведения успел потушить пламя до приезда пожарных.
09:40 20.01.2017
Охранник заведения успел потушить пламя до приезда пожарных.
09:40 20.01.2017
Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с поздравлением Минтимера Шаймиева
Видеопоздравление опубликовано в Instargram Президента РТ на татарском языке.
09:28 20.01.2017
Видеопоздравление опубликовано в Instargram Президента РТ на татарском языке.
09:28 20.01.2017
Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем
Духовный лидер мусульман России назвал Государственного Советника Татарстана символом защиты федерализма и подлинной демократии.
08:09 20.01.2017
Духовный лидер мусульман России назвал Государственного Советника Татарстана символом защиты федерализма и подлинной демократии.
08:09 20.01.2017
110-летие Петра Хузангая отметят в Татарстане
Мероприятия к юбилею народного поэта Чувашии пройдут в районах РТ.
07:51 20.01.2017
Мероприятия к юбилею народного поэта Чувашии пройдут в районах РТ.
07:51 20.01.2017
Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей
С апреля 2010 года Минтимер Шарипович является Государственным советником Татарстана.
05:08 20.01.2017
С апреля 2010 года Минтимер Шарипович является Государственным советником Татарстана.
05:08 20.01.2017
В Казани ярмарку вакансий посетили более 300 соискателей
В центре занятости Вахитовского района казанцам предложили около 500 рабочих мест.
23:38 19.01.2017
В центре занятости Вахитовского района казанцам предложили около 500 рабочих мест.
23:38 19.01.2017
Среди содержащихся в колониях РТ заключенных отмечено снижение заболеваемости
Выросло количество положительных решений судов об освобождении осужденных из мест лишения свободы в связи с болезнью.
22:53 19.01.2017
Выросло количество положительных решений судов об освобождении осужденных из мест лишения свободы в связи с болезнью.
22:53 19.01.2017
Сотрудников дежурных смен в учреждениях УИС РТ обеспечили персональными видеорегистраторами
Данные меры были приняты для фиксации нарушений.
22:40 19.01.2017
Данные меры были приняты для фиксации нарушений.
22:40 19.01.2017
У колокольни Богоявленского собора Казани появились новые колокола
Самый маленький колокол весит 6 кг, самый большой – 200 кг.
21:57 19.01.2017
Самый маленький колокол весит 6 кг, самый большой – 200 кг.
21:57 19.01.2017
Гендиректор «Татэнерго»: Нас радует практическая сторона обучения в Казанском энергоуниверситете
КГЭУ и «Энергопрогресс» создадут общую кафедру «Энергоэффективность в тепло- и электроэнергетике».
21:47 19.01.2017
КГЭУ и «Энергопрогресс» создадут общую кафедру «Энергоэффективность в тепло- и электроэнергетике».
21:47 19.01.2017
УНИКС заявил Колома
Колом был отзаявлен после того, как полторы недели назад получил травму.
21:45 19.01.2017
Колом был отзаявлен после того, как полторы недели назад получил травму.
21:45 19.01.2017
В 2017 году на базе ИК-19 планируется организовать производство овощных маринадов и консервов
Предполагается выпускать продукции на 23 млн рублей.
20:37 19.01.2017
Предполагается выпускать продукции на 23 млн рублей.
20:37 19.01.2017
Наина Ельцина направила Минтимеру Шаймиеву поздравительную телеграмму с 80-летием
«Ваш вклад в строительство настоящих федеративных отношений в нашей стране найдет достойное отражение в учебниках», – уверена Ельцина.
20:07 19.01.2017
«Ваш вклад в строительство настоящих федеративных отношений в нашей стране найдет достойное отражение в учебниках», – уверена Ельцина.
20:07 19.01.2017
В Татарстане увеличилось количество жалоб на оценку кадастровой стоимости
В комиссию по рассмотрению споров Росреестра поступило 500 обращений от татарстанцев.
19:51 19.01.2017
В комиссию по рассмотрению споров Росреестра поступило 500 обращений от татарстанцев.
19:51 19.01.2017
В Татарстане Росгвардия подвела итоги года
Начальник управления Росгвардии по РТ обозначил основные задачи на 2017 год.
19:24 19.01.2017
Начальник управления Росгвардии по РТ обозначил основные задачи на 2017 год.
19:24 19.01.2017
Нурсултан Назарбаев и Абдуллах Гюль поздравили Минтимера Шаймиева с юбилеем
Государственный Советник Татарстана 20 января празднует 80-летие.
19:18 19.01.2017
Государственный Советник Татарстана 20 января празднует 80-летие.
19:18 19.01.2017
«Чинить живых» покажут в доме Аксенова
Студенты казанского театрального училища представят спектакль-чтение по роману Мейлис де Керангаль.
18:53 19.01.2017
Студенты казанского театрального училища представят спектакль-чтение по роману Мейлис де Керангаль.
18:53 19.01.2017
Видео: Сотрудники Госалкогольинспекции РТ накрыли в Казани подпольную рюмочную
В помещении возле остановки «Компресорный» нелегальный алкоголь разливали из пластиковых баллонов в бутылки с этикетками известных производителей.
18:12 19.01.2017
В помещении возле остановки «Компресорный» нелегальный алкоголь разливали из пластиковых баллонов в бутылки с этикетками известных производителей.
18:12 19.01.2017
Ильдар Халиков предложил УФСИН РТ вывести свою сельхозпродукцию на рынок Татарстана
Минсельхозпроду РТ поставлена задача – обеспечить взаимодействие с учреждениями УИС для повышения объемов производства и реализации продукции.
17:06 19.01.2017
Минсельхозпроду РТ поставлена задача – обеспечить взаимодействие с учреждениями УИС для повышения объемов производства и реализации продукции.
17:06 19.01.2017
В Казани открыли мемориальную доску Наби Даули
В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
16:52 19.01.2017
В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
16:52 19.01.2017
Водитель фуры из Татарстана лоб в лоб столкнулся с иномаркой недалеко от Иваново
Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Аутлендер».
15:58 19.01.2017
Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Аутлендер».
15:58 19.01.2017
На базе КВК создадут исправительный центр для осужденных к принудительным работам
В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.
15:20 19.01.2017
В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.
15:20 19.01.2017
Появилось видео раненых казанских полицейских в больнице
В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.
15:15 19.01.2017
В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.
15:15 19.01.2017
В Татарстане выявлено более 50 несанкционированных снежных свалок
Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.
15:12 19.01.2017
Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.
15:12 19.01.2017
Председатель правления Газпрома поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем
«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.
15:10 19.01.2017
«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.
15:10 19.01.2017
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и снежных заносах
Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.
14:50 19.01.2017
Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.
14:50 19.01.2017
Более 20 татарстанцев поборются в компетенции WorldSkills «Спасательные работы»
Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.
14:50 19.01.2017
Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.
14:50 19.01.2017
Видео: Полиция Челнов задержала при получении взятки сотрудниц Министерства экологии
Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.
14:49 19.01.2017
Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.
14:49 19.01.2017