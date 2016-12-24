Ветеран-спортсмен из Кукморского района занял 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам

В Республике

В 2017 году на базе ИК-19 планируется организовать производство овощных маринадов и консервов

Предполагается выпускать продукции на 23 млн рублей.

20:37 19.01.2017 Предполагается выпускать продукции на 23 млн рублей.

Наина Ельцина направила Минтимеру Шаймиеву поздравительную телеграмму с 80-летием

«Ваш вклад в строительство настоящих федеративных отношений в нашей стране найдет достойное отражение в учебниках», – уверена Ельцина.

20:07 19.01.2017 «Ваш вклад в строительство настоящих федеративных отношений в нашей стране найдет достойное отражение в учебниках», – уверена Ельцина.

В Татарстане увеличилось количество жалоб на оценку кадастровой стоимости

В комиссию по рассмотрению споров Росреестра поступило 500 обращений от татарстанцев.

19:51 19.01.2017 В комиссию по рассмотрению споров Росреестра поступило 500 обращений от татарстанцев.

В Татарстане Росгвардия подвела итоги года

Начальник управления Росгвардии по РТ обозначил основные задачи на 2017 год.

19:24 19.01.2017 Начальник управления Росгвардии по РТ обозначил основные задачи на 2017 год.

Нурсултан Назарбаев и Абдуллах Гюль поздравили Минтимера Шаймиева с юбилеем

Государственный Советник Татарстана 20 января празднует 80-летие.

19:18 19.01.2017 Государственный Советник Татарстана 20 января празднует 80-летие.

«Чинить живых» покажут в доме Аксенова

Студенты казанского театрального училища представят спектакль-чтение по роману Мейлис де Керангаль.

18:53 19.01.2017 Студенты казанского театрального училища представят спектакль-чтение по роману Мейлис де Керангаль.

Видео: Сотрудники Госалкогольинспекции РТ накрыли в Казани подпольную рюмочную

В помещении возле остановки «Компресорный» нелегальный алкоголь разливали из пластиковых баллонов в бутылки с этикетками известных производителей.

18:12 19.01.2017 В помещении возле остановки «Компресорный» нелегальный алкоголь разливали из пластиковых баллонов в бутылки с этикетками известных производителей.

Ильдар Халиков предложил УФСИН РТ вывести свою сельхозпродукцию на рынок Татарстана

Минсельхозпроду РТ поставлена задача – обеспечить взаимодействие с учреждениями УИС для повышения объемов производства и реализации продукции.

17:06 19.01.2017 Минсельхозпроду РТ поставлена задача – обеспечить взаимодействие с учреждениями УИС для повышения объемов производства и реализации продукции.

В Казани открыли мемориальную доску Наби Даули

В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

16:52 19.01.2017 В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

Водитель фуры из Татарстана лоб в лоб столкнулся с иномаркой недалеко от Иваново

Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Аутлендер».

15:58 19.01.2017 Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Аутлендер».

На базе КВК создадут исправительный центр для осужденных к принудительным работам

В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.

15:20 19.01.2017 В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.

Появилось видео раненых казанских полицейских в больнице

В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.

15:15 19.01.2017 В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.

В Татарстане выявлено более 50 несанкционированных снежных свалок

Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.

15:12 19.01.2017 Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.

Председатель правления Газпрома поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем

«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.

15:10 19.01.2017 «Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.

Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и снежных заносах

Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.

14:50 19.01.2017 Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.

Более 20 татарстанцев поборются в компетенции WorldSkills «Спасательные работы»

Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.

14:50 19.01.2017 Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.

Видео: Полиция Челнов задержала при получении взятки сотрудниц Министерства экологии

Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.

14:49 19.01.2017 Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.

Выложившего в Сеть интимные фото жены осудили в Набережных Челнах

Супруга челнинца даже не подозревала, что в Интернете появились ее интимные снимки.

14:46 19.01.2017 Супруга челнинца даже не подозревала, что в Интернете появились ее интимные снимки.

Гастроли камаловцев в Москве прошли при аншлагах

В сентябре состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет в Казань.

14:37 19.01.2017 В сентябре состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет в Казань.

Рустам Минниханов принял участие в деловом завтраке Сбербанка на Давосском форуме

Встреча была посвящена теме: «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции».

14:30 19.01.2017 Встреча была посвящена теме: «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции».

Цикл «Музыка в музее» стартует в Доме Аксенова

Программа откроется сегодня концертом к 240-летию Большого театра.

14:16 19.01.2017 Программа откроется сегодня концертом к 240-летию Большого театра.

Спектакль камаловцев по пьесе Йогана Фоссе хотят представить в Норвегии

Главный режиссер камаловского театра приехал на театральный семинар в скандинавском городе Тромсе.

14:05 19.01.2017 Главный режиссер камаловского театра приехал на театральный семинар в скандинавском городе Тромсе.

В Татарстане в конце года может появиться восемь новых молочных комплексов

Российские власти возместят 20 процентов затрат на строительство животноводческих объектов.

14:04 19.01.2017 Российские власти возместят 20 процентов затрат на строительство животноводческих объектов.

Появилось видео встречи Владимира Путина и Минтимера Шаймиева

Президент России тепло поздравил Государственного Советника Татарстана с 80-летием.

14:00 19.01.2017 Президент России тепло поздравил Государственного Советника Татарстана с 80-летием.

В Татарстане планируется капитально отремонтировать 340 коровников

Также в этом году в республике построят 127 силосно-сенажных траншей.

13:52 19.01.2017 Также в этом году в республике построят 127 силосно-сенажных траншей.

Председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

«Мое поколение воспринимает Вас как лидера и человека, способного спокойно и глубоко вершить дела в интересах людей», – отметил Валерий Грайфер.

13:49 19.01.2017 «Мое поколение воспринимает Вас как лидера и человека, способного спокойно и глубоко вершить дела в интересах людей», – отметил Валерий Грайфер.

В Пестречинском районе застройщик оставил без газа 11 многоквартирных домов

Предприятие не выполнило принятые на себя обязательства по газоснабжению.

13:40 19.01.2017 Предприятие не выполнило принятые на себя обязательства по газоснабжению.

В Казани школьные автобусы перевозили детей с нарушением правил безопасности

Проверка прокуратуры установила, что оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах было неисправно.

13:35 19.01.2017 Проверка прокуратуры установила, что оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах было неисправно.

Рустам Минниханов признан персоной года газетой «Музыкальное обозрение»

Президент Татарстана отмечен за поддержку Государственного симфонического оркестра РТ.

13:26 19.01.2017 Президент Татарстана отмечен за поддержку Государственного симфонического оркестра РТ.