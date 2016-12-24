(Кукмор, "Трудовая слава"). В Юдино состоялись республиканские соревнования по лыжным гонкам на дистанцию 15 километров среди ветеранов-спортсменов. Ильфар Саляхов из Большого Кукмора в своей возрастной категории занял 2 место.
Ветеран-спортсмен из Кукморского района занял 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам
19.01.2017 19:00 | Спорт Печать
(Кукмор, "Трудовая слава"). В Юдино состоялись республиканские соревнования по лыжным гонкам на дистанцию 15 километров среди ветеранов-спортсменов. Ильфар Саляхов из Большого Кукмора в своей возрастной категории занял 2 место.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
Предполагается выпускать продукции на 23 млн рублей.
20:37 19.01.2017
«Ваш вклад в строительство настоящих федеративных отношений в нашей стране найдет достойное отражение в учебниках», – уверена Ельцина.
20:07 19.01.2017
В комиссию по рассмотрению споров Росреестра поступило 500 обращений от татарстанцев.
19:51 19.01.2017
Начальник управления Росгвардии по РТ обозначил основные задачи на 2017 год.
19:24 19.01.2017
Государственный Советник Татарстана 20 января празднует 80-летие.
19:18 19.01.2017
Студенты казанского театрального училища представят спектакль-чтение по роману Мейлис де Керангаль.
18:53 19.01.2017
В помещении возле остановки «Компресорный» нелегальный алкоголь разливали из пластиковых баллонов в бутылки с этикетками известных производителей.
18:12 19.01.2017
Минсельхозпроду РТ поставлена задача – обеспечить взаимодействие с учреждениями УИС для повышения объемов производства и реализации продукции.
17:06 19.01.2017
В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
16:52 19.01.2017
Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Аутлендер».
15:58 19.01.2017
В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.
15:20 19.01.2017
В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.
15:15 19.01.2017
Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.
15:12 19.01.2017
«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.
15:10 19.01.2017
Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.
14:50 19.01.2017
Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.
14:50 19.01.2017
Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.
14:49 19.01.2017
Супруга челнинца даже не подозревала, что в Интернете появились ее интимные снимки.
14:46 19.01.2017
В сентябре состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет в Казань.
14:37 19.01.2017
Встреча была посвящена теме: «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции».
14:30 19.01.2017
Программа откроется сегодня концертом к 240-летию Большого театра.
14:16 19.01.2017
Главный режиссер камаловского театра приехал на театральный семинар в скандинавском городе Тромсе.
14:05 19.01.2017
Российские власти возместят 20 процентов затрат на строительство животноводческих объектов.
14:04 19.01.2017
Президент России тепло поздравил Государственного Советника Татарстана с 80-летием.
14:00 19.01.2017
Также в этом году в республике построят 127 силосно-сенажных траншей.
13:52 19.01.2017
«Мое поколение воспринимает Вас как лидера и человека, способного спокойно и глубоко вершить дела в интересах людей», – отметил Валерий Грайфер.
13:49 19.01.2017
Предприятие не выполнило принятые на себя обязательства по газоснабжению.
13:40 19.01.2017
Проверка прокуратуры установила, что оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах было неисправно.
13:35 19.01.2017
Президент Татарстана отмечен за поддержку Государственного симфонического оркестра РТ.
13:26 19.01.2017
Исследователи надеются, что детальное изучение храма поможет внести его в список объектов ЮНЕСКО и создать онлайн-гид в 3D.
13:14 19.01.2017