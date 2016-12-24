Ветеран-спортсмен из Кукморского района занял 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам

19.01.2017 19:00 | Спорт Печать

Ветеран-спортсмен из Кукморского района занял 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам

(Кукмор, "Трудовая слава"). В Юдино состоялись республиканские соревнования по лыжным гонкам на дистанцию 15 километров среди ветеранов-спортсменов. Ильфар Саляхов из Большого Кукмора в своей возрастной категории занял 2 место. 

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукморяне завоевали 3 место в соревновании по лыжному спорту

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В 2017 году на базе ИК-19 планируется организовать производство овощных маринадов и консервов
Предполагается выпускать продукции на 23 млн рублей.
20:37 19.01.2017
Наина Ельцина направила Минтимеру Шаймиеву поздравительную телеграмму с 80-летием
«Ваш вклад в строительство настоящих федеративных отношений в нашей стране найдет достойное отражение в учебниках», – уверена Ельцина.
20:07 19.01.2017
В Татарстане увеличилось количество жалоб на оценку кадастровой стоимости
В комиссию по рассмотрению споров Росреестра поступило 500 обращений от татарстанцев.
19:51 19.01.2017
В Татарстане Росгвардия подвела итоги года
Начальник управления Росгвардии по РТ обозначил основные задачи на 2017 год.
19:24 19.01.2017
Нурсултан Назарбаев и Абдуллах Гюль поздравили Минтимера Шаймиева с юбилеем
Государственный Советник Татарстана 20 января празднует 80-летие.
19:18 19.01.2017
«Чинить живых» покажут в доме Аксенова
Студенты казанского театрального училища представят спектакль-чтение по роману Мейлис де Керангаль.
18:53 19.01.2017
Видео: Сотрудники Госалкогольинспекции РТ накрыли в Казани подпольную рюмочную
В помещении возле остановки «Компресорный» нелегальный алкоголь разливали из пластиковых баллонов в бутылки с этикетками известных производителей.
18:12 19.01.2017
Ильдар Халиков предложил УФСИН РТ вывести свою сельхозпродукцию на рынок Татарстана
Минсельхозпроду РТ поставлена задача – обеспечить взаимодействие с учреждениями УИС для повышения объемов производства и реализации продукции.
17:06 19.01.2017
В Казани открыли мемориальную доску Наби Даули
В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
16:52 19.01.2017
Водитель фуры из Татарстана лоб в лоб столкнулся с иномаркой недалеко от Иваново
Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Аутлендер».
15:58 19.01.2017
На базе КВК создадут исправительный центр для осужденных к принудительным работам
В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.
15:20 19.01.2017
Появилось видео раненых казанских полицейских в больнице
В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.
15:15 19.01.2017
В Татарстане выявлено более 50 несанкционированных снежных свалок
Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.
15:12 19.01.2017
Председатель правления Газпрома поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем
«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.
15:10 19.01.2017
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и снежных заносах
Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.
14:50 19.01.2017
Более 20 татарстанцев поборются в компетенции WorldSkills «Спасательные работы»
Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.
14:50 19.01.2017
Видео: Полиция Челнов задержала при получении взятки сотрудниц Министерства экологии
Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.
14:49 19.01.2017
Выложившего в Сеть интимные фото жены осудили в Набережных Челнах
Супруга челнинца даже не подозревала, что в Интернете появились ее интимные снимки.
14:46 19.01.2017
Гастроли камаловцев в Москве прошли при аншлагах
В сентябре состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет в Казань.
14:37 19.01.2017
Рустам Минниханов принял участие в деловом завтраке Сбербанка на Давосском форуме
Встреча была посвящена теме: «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции».
14:30 19.01.2017
Цикл «Музыка в музее» стартует в Доме Аксенова
Программа откроется сегодня концертом к 240-летию Большого театра.
14:16 19.01.2017
Спектакль камаловцев по пьесе Йогана Фоссе хотят представить в Норвегии
Главный режиссер камаловского театра приехал на театральный семинар в скандинавском городе Тромсе.
14:05 19.01.2017
В Татарстане в конце года может появиться восемь новых молочных комплексов
Российские власти возместят 20 процентов затрат на строительство животноводческих объектов.
14:04 19.01.2017
Появилось видео встречи Владимира Путина и Минтимера Шаймиева
Президент России тепло поздравил Государственного Советника Татарстана с 80-летием.
14:00 19.01.2017
В Татарстане планируется капитально отремонтировать 340 коровников
Также в этом году в республике построят 127 силосно-сенажных траншей.
13:52 19.01.2017
Председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием
«Мое поколение воспринимает Вас как лидера и человека, способного спокойно и глубоко вершить дела в интересах людей», – отметил Валерий Грайфер.
13:49 19.01.2017
В Пестречинском районе застройщик оставил без газа 11 многоквартирных домов
Предприятие не выполнило принятые на себя обязательства по газоснабжению.
13:40 19.01.2017
В Казани школьные автобусы перевозили детей с нарушением правил безопасности
Проверка прокуратуры установила, что оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах было неисправно.
13:35 19.01.2017
Рустам Минниханов признан персоной года газетой «Музыкальное обозрение»
Президент Татарстана отмечен за поддержку Государственного симфонического оркестра РТ.
13:26 19.01.2017
Ученые выдвинули первые версии авторства фресок Успенского собора в Свияжске
Исследователи надеются, что детальное изучение храма поможет внести его в список объектов ЮНЕСКО и создать онлайн-гид в 3D.
13:14 19.01.2017
Показать еще