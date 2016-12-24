В редакции состоялось награждение победителей фотоконкурса «Смешной кадр в Новый год»

19.01.2017 18:00 | новости

Сегодня в районной редакции состоялось награждение победителей фотоконкурса «Смешной кадр в Новый год». Второе место заняла Рузиля Ризванова из Уркуша, ей вручены памятные подарки:

- Я очень хотела стать победителем. Активно участвую во всех фотоконкурсах на сайте газеты, но еще ни разу не доводилось стать обладательницей призов. И вот - удача улыбнулась мне. Хотелось бы, чтобы конкурсы проводились и впредь, обязательно буду в них участвовать, - говорит Рузиля.

Главный приз – Грамота и сертификат на двоих на массовое катание в Ледовый дворец «Олимп» - вручен Дине Бикмухаметовой из села Нырты.

- Участвовала в двух предыдущих фотоконкурсах, проводимых на сайте газеты. Но оказывалась лишь в финале. Очень рада за победу! Спасибо вам за подарки, – делится впечатлениями Дина. – Хотелось бы всем пожелать: участвуйте и побеждайте!