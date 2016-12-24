В гостях у учащихся Маскаринской коррекционной школы побывали гости

19.01.2017 16:00 | новости

(Кукмор, «Трудовая слава»). В гостях у учащихся Маскаринской коррекционной школы побывали члены Союза пенсионеров. «Эта встреча для наших детей стала настоящим долгожданным праздником. Ребята коллектив школы под руководством воспитателя Рузили Миргазизовой и педагога-организатора Зульфата Баязитова для гостей подготовили большой концерт. Гости также пришли не с пустыми руками. Кроме сладких подарков и гостинцев, они при участии Деда Мороза, Снегурочки, и других сказочных персонажей порадовали ребят различными играми, песнями, плясками. После веселого времяприпровождения была проведена экскурсия по школе. Гости ознакомились с экспонатами музея. Сделали фото на память рядом со снежным городком, который был построен силами учащихся, воспитателей и учителей. Встреча продолжилась за праздничным столом», - сообщила воспитатель Рузиля Миргазизова.