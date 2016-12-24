(Кукмор, «Трудовая слава»). В гостях у учащихся Маскаринской коррекционной школы побывали члены Союза пенсионеров. «Эта встреча для наших детей стала настоящим долгожданным праздником. Ребята коллектив школы под руководством воспитателя Рузили Миргазизовой и педагога-организатора Зульфата Баязитова для гостей подготовили большой концерт. Гости также пришли не с пустыми руками. Кроме сладких подарков и гостинцев, они при участии Деда Мороза, Снегурочки, и других сказочных персонажей порадовали ребят различными играми, песнями, плясками. После веселого времяприпровождения была проведена экскурсия по школе. Гости ознакомились с экспонатами музея. Сделали фото на память рядом со снежным городком, который был построен силами учащихся, воспитателей и учителей. Встреча продолжилась за праздничным столом», - сообщила воспитатель Рузиля Миргазизова.
В гостях у учащихся Маскаринской коррекционной школы побывали гости
19.01.2017 16:00 | новости Печать
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В Республике
Водитель фуры из Татарстана лоб в лоб столкнулся с иномаркой недалеко от Иваново
Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Митсубиси Аутлендер».
15:58 19.01.2017
Водитель фуры, которая везла мазут, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Митсубиси Аутлендер».
15:58 19.01.2017
На базе КВК создадут исправительный центр для осужденных к принудительным работам
В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.
15:20 19.01.2017
В этом году планируется отремонтировать общежития бывшей казанской воспитательной колонии.
15:20 19.01.2017
Появилось видео раненых казанских полицейских в больнице
В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.
15:15 19.01.2017
В отношении 46-летнего Марата Гараева возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.
15:15 19.01.2017
В Татарстане выявлено более 50 несанкционированных снежных свалок
Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.
15:12 19.01.2017
Число выявленных незаконных свалок снега этой зимой по сравнению с прошлой уменьшилось в четыре раза.
15:12 19.01.2017
Председатель правления Газпрома поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем
«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.
15:10 19.01.2017
«Ваша деятельность снискала глубокое уважение и признательность жителей Татарстана и вдохновляет на новые достижения», – отметил Алексей Миллер.
15:10 19.01.2017
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и снежных заносах
Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.
14:50 19.01.2017
Во время метелей видимость ухудшится до 500–1000 метров.
14:50 19.01.2017
Более 20 татарстанцев поборются в компетенции WorldSkills «Спасательные работы»
Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.
14:50 19.01.2017
Чемпионат выявит сильнейших молодых специалистов в республике, которые в будущем представят регион на национальном этапе.
14:50 19.01.2017
Видео: Полиция Челнов задержала при получении взятки сотрудниц Министерства экологии
Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.
14:49 19.01.2017
Двух сотрудниц Министерства экологии РТ подозревают в незаконном получении 100 тысяч рублей от предпринимателя.
14:49 19.01.2017
Выложившего в Сеть интимные фото жены осудили в Набережных Челнах
Супруга челнинца даже не подозревала, что в Интернете появились ее интимные снимки.
14:46 19.01.2017
Супруга челнинца даже не подозревала, что в Интернете появились ее интимные снимки.
14:46 19.01.2017
Гастроли камаловцев в Москве прошли при аншлагах
В сентябре состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет в Казань.
14:37 19.01.2017
В сентябре состоятся ответные гастроли – Малый театр приедет в Казань.
14:37 19.01.2017
Рустам Минниханов принял участие в деловом завтраке Сбербанка на Давосском форуме
Встреча была посвящена теме: «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции».
14:30 19.01.2017
Встреча была посвящена теме: «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции».
14:30 19.01.2017
Цикл «Музыка в музее» стартует в Доме Аксенова
Программа откроется сегодня концертом к 240-летию Большого театра.
14:16 19.01.2017
Программа откроется сегодня концертом к 240-летию Большого театра.
14:16 19.01.2017
Спектакль камаловцев по пьесе Йогана Фоссе хотят представить в Норвегии
Главный режиссер камаловского театра приехал на театральный семинар в скандинавском городе Тромсе.
14:05 19.01.2017
Главный режиссер камаловского театра приехал на театральный семинар в скандинавском городе Тромсе.
14:05 19.01.2017
В Татарстане в конце года может появиться восемь новых молочных комплексов
Российские власти возместят 20 процентов затрат на строительство животноводческих объектов.
14:04 19.01.2017
Российские власти возместят 20 процентов затрат на строительство животноводческих объектов.
14:04 19.01.2017
Появилось видео встречи Владимира Путина и Минтимера Шаймиева
Президент России тепло поздравил Государственного Советника Татарстана с 80-летием.
14:00 19.01.2017
Президент России тепло поздравил Государственного Советника Татарстана с 80-летием.
14:00 19.01.2017
В Татарстане планируется капитально отремонтировать 340 коровников
Также в этом году в республике построят 127 силосно-сенажных траншей.
13:52 19.01.2017
Также в этом году в республике построят 127 силосно-сенажных траншей.
13:52 19.01.2017
Председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием
«Мое поколение воспринимает Вас как лидера и человека, способного спокойно и глубоко вершить дела в интересах людей», – отметил Валерий Грайфер.
13:49 19.01.2017
«Мое поколение воспринимает Вас как лидера и человека, способного спокойно и глубоко вершить дела в интересах людей», – отметил Валерий Грайфер.
13:49 19.01.2017
В Пестречинском районе застройщик оставил без газа 11 многоквартирных домов
Предприятие не выполнило принятые на себя обязательства по газоснабжению.
13:40 19.01.2017
Предприятие не выполнило принятые на себя обязательства по газоснабжению.
13:40 19.01.2017
В Казани школьные автобусы перевозили детей с нарушением правил безопасности
Проверка прокуратуры установила, что оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах было неисправно.
13:35 19.01.2017
Проверка прокуратуры установила, что оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах было неисправно.
13:35 19.01.2017
Рустам Минниханов признан персоной года газетой «Музыкальное обозрение»
Президент Татарстана отмечен за поддержку Государственного симфонического оркестра РТ.
13:26 19.01.2017
Президент Татарстана отмечен за поддержку Государственного симфонического оркестра РТ.
13:26 19.01.2017
Ученые выдвинули первые версии авторства фресок Успенского собора в Свияжске
Исследователи надеются, что детальное изучение храма поможет внести его в список объектов ЮНЕСКО и создать онлайн-гид в 3D.
13:14 19.01.2017
Исследователи надеются, что детальное изучение храма поможет внести его в список объектов ЮНЕСКО и создать онлайн-гид в 3D.
13:14 19.01.2017
Президент Беларуси поздравил Минтимера Шаймиева накануне 80-летия
Александр Лукашенко отметил, что с именем первого Президента РТ «неразрывно связаны социально-экономические успехи Татарстана».
13:00 19.01.2017
Александр Лукашенко отметил, что с именем первого Президента РТ «неразрывно связаны социально-экономические успехи Татарстана».
13:00 19.01.2017
Дело «Адмирала» рассмотрит судья, вынесший приговор по резонансному убийству таксиста
Обвиняемыми по делу проходят 12 человек, а потерпевшими признаны 703.
12:51 19.01.2017
Обвиняемыми по делу проходят 12 человек, а потерпевшими признаны 703.
12:51 19.01.2017
СМИ: налоги и взносы, зависшие в проблемных банках РТ, будут считаться уплаченными
ФНС не будет начислять пени в случаях, если деньги были отправлены, но не дошли до налоговой.
12:45 19.01.2017
ФНС не будет начислять пени в случаях, если деньги были отправлены, но не дошли до налоговой.
12:45 19.01.2017
В Госдуму внесен законопроект о страховании инвестиций физических лиц
Документ находится на рассмотрении профильного комитета и предполагает страхование инвестиций до 1,4 млн рублей.
12:15 19.01.2017
Документ находится на рассмотрении профильного комитета и предполагает страхование инвестиций до 1,4 млн рублей.
12:15 19.01.2017
В Татарстане в этом году построят 31 сельский клуб
Программа «Сельские клубы» реализуется в республике с 2012 года.
12:05 19.01.2017
Программа «Сельские клубы» реализуется в республике с 2012 года.
12:05 19.01.2017
Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем
На встрече, прошедшей в Кремле, глава государства вручил Минтимеру Шаймиеву подарок – карту древней Тартарии.
12:03 19.01.2017
На встрече, прошедшей в Кремле, глава государства вручил Минтимеру Шаймиеву подарок – карту древней Тартарии.
12:03 19.01.2017
Предприниматели-клиенты ТФБ направили 161 заявку на получение микрозаймов
Общая сумма заявок, поступивших в Фонд поддержки предпринимательства РТ, составляет 241 млн 512 тыс. рублей.
11:45 19.01.2017
Общая сумма заявок, поступивших в Фонд поддержки предпринимательства РТ, составляет 241 млн 512 тыс. рублей.
11:45 19.01.2017
Рабит Батулла: «Минтимер Шарипович забраковал вторую половину черновика моей книги»
В Таткнигоиздате вышла книга «Илбашы» («Глава государства») о первом Президенте Татарстана.
11:38 19.01.2017
В Таткнигоиздате вышла книга «Илбашы» («Глава государства») о первом Президенте Татарстана.
11:38 19.01.2017
В Казани задержан житель Тюмени, провозивший крупную партию наркотиков
Под видом попутчика мужчина занимался транспортировкой запрещенных веществ.
11:30 19.01.2017
Под видом попутчика мужчина занимался транспортировкой запрещенных веществ.
11:30 19.01.2017