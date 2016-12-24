Кукморские полицейские ищут свидетелей происшествия!

19.01.2017 15:00 | новости

Вчера, 18 января, около 18.00 чуть не ограбили жительницу нашего района, которая возвращалась по тропинке через магазин «Раздолье», спускаясь по горе в сторону микрорайона Таишево.

- Мы спускались по горе, в это время поднимался один мужчина. Когда мы сравнялись, он попытался вырвать мою сумку. Потом ударил меня по голове черным пакетом, в котором находилось что-то тяжелое. Со мной была подруга, поэтому нам удалось отбиться, - говорит пострадавшая.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост около 175 сантиметров, был одет в черную куртку, в капюшоне, черных брюках, в руках – черный пакет.

Может быть, есть свидетели данного случая или же те, кто видел этого мужчину. Его необходимо незамедлительно задержать. Ведь нет гарантии, что он вновь не совершит подобное. Поэтому всех, кто обладает какой-либо информацией, просим позвонить по номерам 02, 2-70-80 или же обратиться к начальнику районного отдела внутренних дел Рамилю Нургалиеву.