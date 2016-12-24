СМИ: налоги и взносы, зависшие в проблемных банках РТ, будут считаться уплаченными

19.01.2017 13:00 | новости Печать

СМИ: налоги и взносы, зависшие в проблемных банках РТ, будут считаться уплаченными

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Правительство РТ договорилось с управлением налоговой службы республики о том, что налоги и взносы, которые зависли в проблемных банках, будут считаться уплаченными, сообщает «Коммерсант». По информации издания, вопрос распространения данной практики, возможно, будет обсуждаться сегодня на встрече первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба по Республике Татарстан в комиссионном порядке будет рассматривать обращения бизнесменов. Как рассказал ИА «Татар-информ» заместитель руководителя управления ФНС по РТ Андрей Никиташин, в случае принятия положительного решения предприниматели могут рассчитывать на то, что им не будут начисляться штрафы и пени за возникшие просрочки.

15 декабря 2016 года Центральный банк РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил в Татфондбанк временную администрацию. 21 декабря АСВ выбрало в качестве банков-агентов сразу пять кредитных организаций. Для помощи предпринимателям, чьи счета оказались заморожены в ТФБ, по поручению Рустама Минниханова была создана рабочая группа при Министерстве экономики РТ


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