Жительнице Кукмора Сакине Галиуллиной исполнилось 95 лет

В Республике

Предприниматели-клиенты ТФБ направили 161 заявку на получение микрозаймов

Общая сумма заявок, поступивших в Фонд поддержки предпринимательства РТ, составляет 241 млн 512 тыс. рублей.

11:45 19.01.2017 Общая сумма заявок, поступивших в Фонд поддержки предпринимательства РТ, составляет 241 млн 512 тыс. рублей.

Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 50 млрд рублей

138 тысяч вкладчиков получили страховые выплаты.

11:17 19.01.2017 138 тысяч вкладчиков получили страховые выплаты.

В Нурлатском районе на пожаре погибли две женщины

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

10:50 19.01.2017 По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

В Казани появился пункт по приему живых новогодних елок

Сданные новогодние деревья пойдут на корм козам.

10:20 19.01.2017 Сданные новогодние деревья пойдут на корм козам.

Президент Татарстана сыграл в хоккей в швейцарском Давосе

Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума.

09:48 19.01.2017 Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума.

Джастин Азеведо: «Невероятный матч!»

По словам канадского нападающего «Ак Барса», соперник играл хорошо, а казанцы действовали отчаянно.

09:33 19.01.2017 По словам канадского нападающего «Ак Барса», соперник играл хорошо, а казанцы действовали отчаянно.

Михал Йордан: «Мы все сделали правильно»

По словам чешского защитника «Ак Барса», команда показала характер.

08:50 19.01.2017 По словам чешского защитника «Ак Барса», команда показала характер.

Полная коллекция произведений татарской художницы Guzel стала доступна в Брюсселе

Официальное открытие выставки «Родом я из татарской деревушки» состоится 21 января.

08:39 19.01.2017 Официальное открытие выставки «Родом я из татарской деревушки» состоится 21 января.

В Белом зале Нижнекамска выступит духовой оркестр

Первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова высоко оценила новый зал музыкального колледжа.

08:29 19.01.2017 Первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова высоко оценила новый зал музыкального колледжа.

Стефан Эллиот: «Эмоции зашкаливали»

Канадец уверен, что «Ак Барс» заслужил победу.

08:15 19.01.2017 Канадец уверен, что «Ак Барс» заслужил победу.

Крещенские купания в Бугульме состоятся при храме Казанской иконы Божией Матери

Крестные ходы и водоосвящения пройдут также в Малой Бугульме, Спасском и Старом Исакове.

08:04 19.01.2017 Крестные ходы и водоосвящения пройдут также в Малой Бугульме, Спасском и Старом Исакове.

Казанский Кремль вошел в топ-5 популярных музеев России в новогодние праздники

Кремль заинтересовал 96 тысяч посетителей – в итоге музейный комплекс занял четвертую строчку в рейтинге популярности.

07:55 19.01.2017 Кремль заинтересовал 96 тысяч посетителей – в итоге музейный комплекс занял четвертую строчку в рейтинге популярности.

Иржи Секач: «Это был отличный матч»

По словам чешского форварда «Ак Барса», команда готовится к плей-офф.

07:20 19.01.2017 По словам чешского форварда «Ак Барса», команда готовится к плей-офф.

Си Цзиньпин заявил о планах стратегического сотрудничества с РФ

По словам лидера КНР, отношения с Россией будут характеризоваться «всеобъемлющим стратегическим партнерством и координацией».

06:15 19.01.2017 По словам лидера КНР, отношения с Россией будут характеризоваться «всеобъемлющим стратегическим партнерством и координацией».

На литургии в честь Крещения митрополит Феофан призвал беречь мир и согласие в РТ

Митрополит Казанский и Татарстанский провел ночную службу в Троицком соборе Раифского мужского монастыря и возглавил крестный ход.

05:09 19.01.2017 Митрополит Казанский и Татарстанский провел ночную службу в Троицком соборе Раифского мужского монастыря и возглавил крестный ход.

Казанский «Зенит» обыграл «Фридрихсхафен» в Лиге чемпионов

Игра в Германии завершилась очередной победой казанских волейболистов со счетом 3:1.

00:05 19.01.2017 Игра в Германии завершилась очередной победой казанских волейболистов со счетом 3:1.

Школьников и студентов приглашают принять участие в экоконкурсе

Участники, успешно прошедшие заочный этап, приглашаются в Москву, где в конце октября пройдет очный этап конкурса.

23:55 18.01.2017 Участники, успешно прошедшие заочный этап, приглашаются в Москву, где в конце октября пройдет очный этап конкурса.

Выставка костюмов и личных вещей Людмилы Гурченко откроется в Нижнем Новгороде

Среди экспонатов наряды от Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Роберто Кавалли.

23:20 18.01.2017 Среди экспонатов наряды от Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Роберто Кавалли.

В Зеленодольском районе РТ планируют увеличить число татарских групп в детсадах

В настоящее время показатель охвата обучением и воспитанием на родном языке в детсадах составляет 24,42 процента.

23:03 18.01.2017 В настоящее время показатель охвата обучением и воспитанием на родном языке в детсадах составляет 24,42 процента.

«Ак Барс» обыграл дома ХК «Салават Юлаев»

Матчи казанцев с уфимцами – всегда главное событие сезона для «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».

22:39 18.01.2017 Матчи казанцев с уфимцами – всегда главное событие сезона для «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».

Волейболистки «Динамо-Казань» уступили московскому «Динамо»

Пятисетовый матч завершился поражением казанских девушек со счетом 2:3.

21:29 18.01.2017 Пятисетовый матч завершился поражением казанских девушек со счетом 2:3.

Женщины-депутаты посетили выставку в Центре «Эрмитаж-Казань»

С питерской модой рубежа веков XIX – XX веков познакомились татарстанские леди.

21:09 18.01.2017 С питерской модой рубежа веков XIX – XX веков познакомились татарстанские леди.

Путин в телефонном разговоре с Меркель и Олландом рассказал о подготовке встречи Дамаска и оппозиции

Встреча намечена на 23 января в Астане.

20:11 18.01.2017 Встреча намечена на 23 января в Астане.

Хоккеисты казанского «Динамо» потерпели сокрушительное поражение от «Енисея»

Игра, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 9:1.

20:02 18.01.2017 Игра, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 9:1.

Рустам Минниханов в Давосе выслушал выступление Джо Байдена на сессии о развитии Евросоюза

Кроме того, сегодня утром Президент РТ принял участие в ежегодном деловом завтраке «ВТБ Капитал».

19:48 18.01.2017 Кроме того, сегодня утром Президент РТ принял участие в ежегодном деловом завтраке «ВТБ Капитал».

На Свияжских холмах прошли официальные тренировки участников чемпионата России по сноуборду

В эти минуты тяжелая техника трамбует трассу к началу соревнований.

19:37 18.01.2017 В эти минуты тяжелая техника трамбует трассу к началу соревнований.

Путин: Важнейшей задачей развития экономики является обеспечение макроэкономической стабильности

Путин обозначил положительные тенденции, которые были отмечены в конце 2016 года.

19:15 18.01.2017 Путин обозначил положительные тенденции, которые были отмечены в конце 2016 года.

Главы районов в Минобрнауки РТ рассказывают о работе по развитию национального образования

В министерстве обсуждаются дорожные карты районов, разработанные для развития национального образования.

19:00 18.01.2017 В министерстве обсуждаются дорожные карты районов, разработанные для развития национального образования.

Казань вошла в топ-3 популярных туристических городов России 2017 года

Рейтинг был составлен на основе данных о брони отелей.

18:47 18.01.2017 Рейтинг был составлен на основе данных о брони отелей.