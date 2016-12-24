Жительнице Кукмора Сакине Галиуллиной исполнилось 95 лет

(Кукмор, «Трудовая слава»). Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин поздравил Галиуллину Сакину Галиулловну с 95-летием, вручил Поздравительную открытку Президента России, Благодарственное письмо главы района и памятный подарок. Также именинницу поздравили начальник районного отдела социальной защиты Светлана Замалиева, директор гимназии №1 Васил Касимов.
Коллектив редакции газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») также присоединяется к поздравлениям, желает Сакине Галиулловне душевного спокойствия, здоровья и счастливой старости в окружении родных и близких.