А кушать хочется всегда

19.01.2017 12:00 | Общество Печать

А кушать хочется всегда

(Кукмор, "Трудовая слава"). Урок пения в школе, как обычно, был последним шестым уроком. Все были подуставшие. К тому же успевали изрядно проголодаться. Ведь одним пирожком, которым перекусывали в школе, сыт не будешь. Тут уже бывало не до песен. Помню, как учили песню про весну, пели все вместе, хором. Последние строки песни были такими: «Хочется петь, хочется петь, друзья».

Озорные мальчики класса, изменив слова, подпевали: «Хочется есть», «хочется домой». Учительница замечаний не стала делать, видимо, понимала наше положение.

Фото из открытого источника.

 


Гульзифар МИНИХАНОВА


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