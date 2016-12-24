А кушать хочется всегда

(Кукмор, "Трудовая слава"). Урок пения в школе, как обычно, был последним шестым уроком. Все были подуставшие. К тому же успевали изрядно проголодаться. Ведь одним пирожком, которым перекусывали в школе, сыт не будешь. Тут уже бывало не до песен. Помню, как учили песню про весну, пели все вместе, хором. Последние строки песни были такими: «Хочется петь, хочется петь, друзья».
Озорные мальчики класса, изменив слова, подпевали: «Хочется есть», «хочется домой». Учительница замечаний не стала делать, видимо, понимала наше положение.
Фото из открытого источника.