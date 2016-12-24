Поздравляем Васильева Ивана Павловича с 95-летием!

19.01.2017 09:30 | Поздравляем!

19 января нашему дорогому и близкому человеку Васильеву Ивану Павловичу, проживающему в деревне Лельвиж, исполняется 95 лет.

От чистого сердца и доброй души поздравляем с юбилеем. Желаем не знать болезни и бед, крепкого здоровья, добра, чтобы жизнь была счастлива и светла.

Пусть всегда родные и близкие окружают заботой и вниманием.

Желаем радоваться, улыбаться,

Болезням никогда не поддаваться,

Пусть внуки, правнуки вас берегут

И дарят радость, счастье и уют!

С уважением внук Андрей Васильев и его семья.