Поздравляем Васильева Ивана Павловича с 95-летием!

19 января нашему дорогому и близкому человеку Васильеву Ивану Павловичу, проживающему в деревне Лельвиж, исполняется 95 лет.
От чистого сердца и доброй души поздравляем с юбилеем. Желаем не знать болезни и бед, крепкого здоровья, добра, чтобы жизнь была счастлива и светла.
Пусть всегда родные и близкие окружают заботой и вниманием.
Желаем радоваться, улыбаться,
Болезням никогда не поддаваться,
Пусть внуки, правнуки вас берегут
И дарят радость, счастье и уют!
С уважением внук Андрей Васильев и его семья.