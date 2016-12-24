Детство, опаленное войной

19.01.2017 09:00 | Из ваших писем

Моя бабушка Лейля Какимова родилась в 1927 году в деревне Мамашир третьим ребенком в семье. Ее детство, юность совпали с военными годами.

Вместо того, чтобы играть со сверстниками, учиться в школе, она со своей сестрой наравне со взрослыми трудилась в поле. После ухода отца и брата на фронт, все работы легли на хрупкие плечи женщин: и детей. Чтобы как-то прокормиться, вместе с сельчанами ели замерзшую картошку, хлеб из лебеды. Так и спасались.

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Фото из открытого источника.