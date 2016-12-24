В Кукморе православные отмечают Крещение Господне

19.01.2017 08:00 | Тема дня Печать

В Кукморе православные отмечают Крещение Господне

Празднование Крещения Господня (19 января) начинается накануне - 18 января. Этот день называется Крещенский Сочельник, а также Голодная Кутья.

По аналогии с Рождественским Сочельником, в день перед праздником Крещения Господня необходимо соблюдать строгий пост. Также накануне праздника Богоявления православные готовили постную кутью. Праздничный ужин в Крещенский Сочельник назывался «голодной кутьёй». Обязательным блюдом этой трапезы были кутья, блины, овсяный кисель. 

Важным событием Крещения Господня и Богоявления является водосвятие. На реке или на озере, во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая Иорданью. С наступлением полночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают омовение в освященной воде. Люди не боятся холода, поскольку купание на Крещение - это символическое очищение от грехов, духовное перерождение. Праздника Богоявления верующие ждут с нетерпением, и когда Крещение Господне наступает, православные обязательно посещают церковь, чтобы вспомнить о чудесном событии, изменившем мир. 

Для верующих купание на Крещение означает приобщение к особой благодати Господа, которую он посылает на всю воду в этот день. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное. В то же время церковь предостерегает от того, чтобы придавать данной традиции какой-либо магический смысл.

Проруби или иордани, в которых купаются на Крещение, освящаются. Жестких правил для желающих окунуться в иордань на Крещение не существует. Но все-таки принято быстро погружаться с головой в воду 3 раза, при этом креститься и произносить: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Традиционно считается, что в Крещение купаться надо в рубашках, а не в купальниках, чтобы не выставлять напоказ свои телеса. 

Чтобы окунуться в холодную воду, специальной подготовки не требуется. Человеческое тело приспособлено испытывать частое воздействие холода. Необходим только настрой и соблюдение нескольких простых правил:

- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. Такие проруби специально оборудуют на реках в больших городах в преддверии Праздника Крещения для массового купания граждан.

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду.

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.

- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

- при выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться.

- после купания (окунания) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду; для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Противопоказания к купанию в проруби: зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях: - воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; - сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий); - центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит); - периферической нервной системы (невриты, полиневриты); - эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз); - органов зрения (глаукома, конъюнктивит); - органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальной астме, экземе). Скорая помощь - мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы); - желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит); - кожно-венерические заболевания.

 

Будь в курсе: В нашем районе на Крещение прорубят купели для купания в деревнях Село Чура, Лубяны и Нырья.

Осторожно!

Врачи не рекомендуют погружаться в ледяную воду людям с острыми и хроническими заболеваниями (в период обострения), такими как воспалительные заболевания носоглотки, сердечнососудистой, центральной нервной систем и другими.


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