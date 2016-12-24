Гузель нуждается в помощи неравнодушных жителей Кукморского района

Дочери нашей коллеги Гульнур Ахметшиной, проработавшей долгие годы в Кукморской детской школе искусств и вышедший на заслуженный отдых, Гузель Губайдуллиной нужна помощь неравнодушных жителей нашего района. Гузель 1987 года рождения, обучалась в многопрофильном лицее. Врачи ей поставили диагноз - рак 3 стадии с метастазами по всей брюшной полости. Для операции и лечения в Москве необходима крупная сумма денег. Уважаемые жители района. Если у вас есть возможность оказать материальную поддержку, не оставайтесь в стороне. Ведь по капле собирается море…
Реквизиты перевода на счет карты:
**** 6303 «MasterCard Mass» (MasterCard Mass), вПАОСбербанк
Получатель: Гузель Ильдаровна Г.
Номер счета: 40817810662120558380
Банк получателя ОДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК Г.КАЗАНЬ
БИК: 049205603
Корреспондентский
счет :30101810600000000603
КПП 165502001
ИНН 7707083893
ОКПО 09265993
ОГРН 1027700132195
Вся подробная информация и документы на сайте https://vk.com/club135769342