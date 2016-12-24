(Кукмор, "Трудовая слава") В Заинске состоялось соревнование по лыжному спорту среди участников 1991-2001 годов рождения. Команда в составе Руслана Акашкина, Ленара Ибятова, Максима Петрова (Ош. Юмья), Константина Сайфутдинова (Поч. Кучук), Лии Глуховой, Анюты Арсентьевой (Нырья) заняла 3 место (тренер Ильфар Саляхов).
Кукморяне завоевали 3 место в соревновании по лыжному спорту
18.01.2017 19:30 | Спорт Печать
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Разбился аэрофотограф, снимки которого украшают Казанский Кремль
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18:25 18.01.2017
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Фестиваль «Меридиан надежды» объявил прием заявок
VII Всероссийский экологический фестиваль конкурсных фильмов пройдет в Санкт-Петербурге.
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Лучшие проекты будут представлены инвесторам на IX Международном экономическом саммите России и стран ОИС – KAZANSUMMIT.
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17:53 18.01.2017
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Принудительное взыскание задолженности по заработной плате является приоритетным направлением работы судебных приставов.
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17:16 18.01.2017
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Двух 16-летних парней подозревают в краже денег из ящика для пожертвований мечети в Татарстане.
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Болгар представлен как сакральное место, «место силы».
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