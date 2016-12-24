Кукморяне завоевали 3 место в соревновании по лыжному спорту

В Республике

Путин в телефонном разговоре с Меркель и Олландом рассказал о подготовке встречи Дамаска и оппозиции

Встреча намечена на 23 января в Астане.

20:11 18.01.2017 Встреча намечена на 23 января в Астане.

Хоккеисты казанского «Динамо» потерпели сокрушительное поражение от «Енисея»

Игра, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 9:1.

20:02 18.01.2017 Игра, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 9:1.

Рустам Минниханов в Давосе выслушал выступление Джо Байдена на сессии о развитии Евросоюза

Кроме того, сегодня утром Президент РТ принял участие в ежегодном деловом завтраке «ВТБ Капитал».

19:48 18.01.2017 Кроме того, сегодня утром Президент РТ принял участие в ежегодном деловом завтраке «ВТБ Капитал».

На Свияжских холмах прошли официальные тренировки участников чемпионата России по сноуборду

В эти минуты тяжелая техника трамбует трассу к началу соревнований.

19:37 18.01.2017 В эти минуты тяжелая техника трамбует трассу к началу соревнований.

Путин: Важнейшей задачей развития экономики является обеспечение макроэкономической стабильности

Путин обозначил положительные тенденции, которые были отмечены в конце 2016 года.

19:15 18.01.2017 Путин обозначил положительные тенденции, которые были отмечены в конце 2016 года.

Главы районов в Минобрнауки РТ рассказывают о работе по развитию национального образования

В министерстве обсуждаются дорожные карты районов, разработанные для развития национального образования.

19:00 18.01.2017 В министерстве обсуждаются дорожные карты районов, разработанные для развития национального образования.

Казань вошла в топ-3 популярных туристических городов России 2017 года

Рейтинг был составлен на основе данных о брони отелей.

18:47 18.01.2017 Рейтинг был составлен на основе данных о брони отелей.

Журналисты в открытом письме Трампу обозначили позицию прессы к новой власти

Автор обращения обрушился с критикой на Трампа по целому ряду позиций.

18:44 18.01.2017 Автор обращения обрушился с критикой на Трампа по целому ряду позиций.

Разбился аэрофотограф, снимки которого украшают Казанский Кремль

Фотоработы Валерия Тимофеева, который сегодня разбился в Чебоксарах, ранее сделал шикарный видеоклип о ночной Казани.

18:37 18.01.2017 Фотоработы Валерия Тимофеева, который сегодня разбился в Чебоксарах, ранее сделал шикарный видеоклип о ночной Казани.

Строительство новой канализационной станции в Казани будет завершено в октябре 2017 года

КНС «Заречная» позволит значительно расширить границы застройки Казани относительно существующих.

18:25 18.01.2017 КНС «Заречная» позволит значительно расширить границы застройки Казани относительно существующих.

Нижнекамский суд оправдал попавшего в ДТП водителя «скорой»

В суде удалось доказать, что водитель «скорой» ехал на вызов по всем правилам.

18:15 18.01.2017 В суде удалось доказать, что водитель «скорой» ехал на вызов по всем правилам.

Фестиваль «Меридиан надежды» объявил прием заявок

VII Всероссийский экологический фестиваль конкурсных фильмов пройдет в Санкт-Петербурге.

18:06 18.01.2017 VII Всероссийский экологический фестиваль конкурсных фильмов пройдет в Санкт-Петербурге.

IT-разработчиков Татарстана приглашают принять участие в форуме предпринимателей стран ОИС

Лучшие проекты будут представлены инвесторам на IX Международном экономическом саммите России и стран ОИС – KAZANSUMMIT.

17:53 18.01.2017 Лучшие проекты будут представлены инвесторам на IX Международном экономическом саммите России и стран ОИС – KAZANSUMMIT.

В Татарстане приступил к работе молодежный министр экологии

В Министерстве экологии и природных ресурсов республики прошла встреча министра с молодым «дублером».

17:44 18.01.2017 В Министерстве экологии и природных ресурсов республики прошла встреча министра с молодым «дублером».

В Звенигороде пройдут занятия театральной школы под руководством Александра Калягина

Стартовал прием заявок на участие в XI Международной летней театральной школе СТД РФ.

17:25 18.01.2017 Стартовал прием заявок на участие в XI Международной летней театральной школе СТД РФ.

Приставы в Татарстане взыскали 205 млн рублей по зарплате

Принудительное взыскание задолженности по заработной плате является приоритетным направлением работы судебных приставов.

17:16 18.01.2017 Принудительное взыскание задолженности по заработной плате является приоритетным направлением работы судебных приставов.

В Кукморе осудят подростков за кражу из мечети

Двух 16-летних парней подозревают в краже денег из ящика для пожертвований мечети в Татарстане.

17:10 18.01.2017 Двух 16-летних парней подозревают в краже денег из ящика для пожертвований мечети в Татарстане.

Фарид Мухаметшин предложил Минюсту РТ начать всеобщий правовой ликбез

По инициативе Госсовета РТ Минюст Татарстана разрабатывает программу по обучению дошкольников основам Конституции.

17:05 18.01.2017 По инициативе Госсовета РТ Минюст Татарстана разрабатывает программу по обучению дошкольников основам Конституции.

В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Древний город Болгар»

Болгар представлен как сакральное место, «место силы».

16:57 18.01.2017 Болгар представлен как сакральное место, «место силы».

Жириновский выступил против существования национальных республик

Лидер партии ЛДПР пятую статью Конституции страны назвал главным пороком России.

16:20 18.01.2017 Лидер партии ЛДПР пятую статью Конституции страны назвал главным пороком России.

Ученик Ильгиза Зайниева ставит премьеру в театре Камала

Айдар Заббаров посвящает свой спектакль памяти выдающегося поэта Хасана Туфана.

16:07 18.01.2017 Айдар Заббаров посвящает свой спектакль памяти выдающегося поэта Хасана Туфана.

Дума отклонила татарстанский законопроект о разводах

Председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнева выступила категорически против законопроекта татарстанцев.

16:06 18.01.2017 Председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнева выступила категорически против законопроекта татарстанцев.

«Ростов» официально объявил о трансфере экс-рубиновца Девича

Контракт нападающего с ростовской командой рассчитан на полтора года.

15:55 18.01.2017 Контракт нападающего с ростовской командой рассчитан на полтора года.

Фото: в Казани случился пожар на территории мясокомбината

Пожар был замечен горожанами на улице Родины, 33.

15:50 18.01.2017 Пожар был замечен горожанами на улице Родины, 33.

Песков считает блокаду Донбасса свидетельством отказа Украины от региона

По словам пресс-секретаря Президента РФ, Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию.

14:50 18.01.2017 По словам пресс-секретаря Президента РФ, Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию.

Компания Х5 не выдвигала претензий непосредственно к птицефабрике «Яратель»

В преддверии рассмотрения УФАС по РТ антимонопольного дела по поводу повышения цен на куриные яйца «Татар-информ» выяснил причины конфликта.

14:40 18.01.2017 В преддверии рассмотрения УФАС по РТ антимонопольного дела по поводу повышения цен на куриные яйца «Татар-информ» выяснил причины конфликта.

Министр иностранных дел Австрии назвал условия снятия санкций с России

Себастьян Курц выступил за постепенное снятие санкций с Российской Федерации.

14:38 18.01.2017 Себастьян Курц выступил за постепенное снятие санкций с Российской Федерации.

Ареал обитания медведей в Татарстане приблизился к Казани

Раньше хищники обитали лишь на границах Татарстана с соседними регионами.

14:30 18.01.2017 Раньше хищники обитали лишь на границах Татарстана с соседними регионами.

Аэропорт «Казань» в 2016 году открыл пять новых зарубежных направлений

Появились новые рейсы в Ашхабад, Энфиду, Джербу, Прагу и Франкфурт-на-Майне.

14:18 18.01.2017 Появились новые рейсы в Ашхабад, Энфиду, Джербу, Прагу и Франкфурт-на-Майне.