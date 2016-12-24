Жители деревень Янцобино и Иске Юрт рады автобусу

С 12 декабря в деревень Янцобино и Иске Юрт начал курсировать школьный автобус. С этих деревень в Большекукморской средней школе обучаются более шестидесяти детей. Приезд автобуса стал настоящим праздником. Родители учеников встретили его с хлебом и солью. Радость жителей деревни разделили директор школы Габит Назипов, его заместитель Фаиль Хабибуллин. Имам деревни Янцобино Фаргат хазрат прочитал молитвы и дал свое благословение. Проживающий здесь Зуфар Гайнуллин от имени всех родителей выразил благодарность главе района Сергею Димитриеву, начальнику Управления образования Роберту Мансурову, директору школы.