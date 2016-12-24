«Скорые» могут получить право таранить загораживающие проезд автомобили

18.01.2017 18:30 | новости

Машины скорой помощи могут получить право таранить автомобили, припаркованные на пути следования «скорой» или специально преградившие ей дорогу. Данная мера вызвана необходимостью ускорить время оказания медпомощи больным, передает ТАСС.

Вопрос получения права таранить мешающие проезду «скорой» машины сейчас обсуждают в Минздраве с общественностью и с пациентским сообществом. Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о необходимости серьезно менять законодательство в случае принятия данной меры.

Напомним, в Петропавловске-Камчатском скончался 21-летний молодой человек, к которому не успели приехать медики из-за того, что дорогу «скорой» помощи перекрыл автомобиль. Водитель намеренно не хотел уступать дорогу, в результате чего врачи потеряли больше 10 минут времени, которое стоило парню жизни, пишет "Татар-информ".