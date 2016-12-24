«Скорые» могут получить право таранить загораживающие проезд автомобили

18.01.2017 18:30 | новости Печать

«Скорые» могут получить право таранить загораживающие проезд автомобили

Машины скорой помощи могут получить право таранить автомобили, припаркованные на пути следования «скорой» или специально преградившие ей дорогу. Данная мера вызвана необходимостью ускорить время оказания медпомощи больным, передает ТАСС.

Вопрос получения права таранить мешающие проезду «скорой» машины сейчас обсуждают в Минздраве с общественностью и с пациентским сообществом. Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о необходимости серьезно менять законодательство в случае принятия данной меры.

Напомним, в Петропавловске-Камчатском скончался 21-летний молодой человек, к которому не успели приехать медики из-за того, что дорогу «скорой» помощи перекрыл автомобиль. Водитель намеренно не хотел уступать дорогу, в результате чего врачи потеряли больше 10 минут времени, которое стоило парню жизни, пишет "Татар-информ".

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Семилетняя девочка ночью ушла в школу, перепутав время суток

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Главы районов в Минобрнауки РТ рассказывают о работе по развитию национального образования
В министерстве обсуждаются дорожные карты районов, разработанные для развития национального образования.
19:00 18.01.2017
Казань вошла в топ-3 популярных туристических городов России 2017 года
Рейтинг был составлен на основе данных о брони отелей.
18:47 18.01.2017
Журналисты в открытом письме Трампу обозначили позицию прессы к новой власти
Автор обращения обрушился с критикой на Трампа по целому ряду позиций.
18:44 18.01.2017
Разбился аэрофотограф, снимки которого украшают Казанский Кремль
Фотоработы Валерия Тимофеева, который сегодня разбился в Чебоксарах, ранее сделал шикарный видеоклип о ночной Казани.
18:37 18.01.2017
Строительство новой канализационной станции в Казани будет завершено в октябре 2017 года
КНС «Заречная» позволит значительно расширить границы застройки Казани относительно существующих.
18:25 18.01.2017
Нижнекамский суд оправдал попавшего в ДТП водителя «скорой»
В суде удалось доказать, что водитель «скорой» ехал на вызов по всем правилам.
18:15 18.01.2017
Фестиваль «Меридиан надежды» объявил прием заявок
VII Всероссийский экологический фестиваль конкурсных фильмов пройдет в Санкт-Петербурге.
18:06 18.01.2017
IT-разработчиков Татарстана приглашают принять участие в форуме предпринимателей стран ОИС
Лучшие проекты будут представлены инвесторам на IX Международном экономическом саммите России и стран ОИС – KAZANSUMMIT.
17:53 18.01.2017
В Татарстане приступил к работе молодежный министр экологии
В Министерстве экологии и природных ресурсов республики прошла встреча министра с молодым «дублером».
17:44 18.01.2017
В Звенигороде пройдут занятия театральной школы под руководством Александра Калягина
Стартовал прием заявок на участие в XI Международной летней театральной школе СТД РФ.
17:25 18.01.2017
Приставы в Татарстане взыскали 205 млн рублей по зарплате
Принудительное взыскание задолженности по заработной плате является приоритетным направлением работы судебных приставов.
17:16 18.01.2017
В Кукморе осудят подростков за кражу из мечети
Двух 16-летних парней подозревают в краже денег из ящика для пожертвований мечети в Татарстане.
17:10 18.01.2017
Фарид Мухаметшин предложил Минюсту РТ начать всеобщий правовой ликбез
По инициативе Госсовета РТ Минюст Татарстана разрабатывает программу по обучению дошкольников основам Конституции.
17:05 18.01.2017
В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Древний город Болгар»
Болгар представлен как сакральное место, «место силы».
16:57 18.01.2017
Жириновский выступил против существования национальных республик
Лидер партии ЛДПР пятую статью Конституции страны назвал главным пороком России.
16:20 18.01.2017
Ученик Ильгиза Зайниева ставит премьеру в театре Камала
Айдар Заббаров посвящает свой спектакль памяти выдающегося поэта Хасана Туфана.
16:07 18.01.2017
Дума отклонила татарстанский законопроект о разводах
Председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнева выступила категорически против законопроекта татарстанцев.
16:06 18.01.2017
«Ростов» официально объявил о трансфере экс-рубиновца Девича
Контракт нападающего с ростовской командой рассчитан на полтора года.
15:55 18.01.2017
Фото: в Казани случился пожар на территории мясокомбината
Пожар был замечен горожанами на улице Родины, 33.
15:50 18.01.2017
Песков считает блокаду Донбасса свидетельством отказа Украины от региона
По словам пресс-секретаря Президента РФ, Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию.
14:50 18.01.2017
Компания Х5 не выдвигала претензий непосредственно к птицефабрике «Яратель»
В преддверии рассмотрения УФАС по РТ антимонопольного дела по поводу повышения цен на куриные яйца «Татар-информ» выяснил причины конфликта.
14:40 18.01.2017
Министр иностранных дел Австрии назвал условия снятия санкций с России
Себастьян Курц выступил за постепенное снятие санкций с Российской Федерации.
14:38 18.01.2017
Ареал обитания медведей в Татарстане приблизился к Казани
Раньше хищники обитали лишь на границах Татарстана с соседними регионами.
14:30 18.01.2017
Аэропорт «Казань» в 2016 году открыл пять новых зарубежных направлений
Появились новые рейсы в Ашхабад, Энфиду, Джербу, Прагу и Франкфурт-на-Майне.
14:18 18.01.2017
Рафис Хабибуллин: Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности
Ожидается, что в Крещенских купаниях примут участие около 65 тысяч человек.
14:10 18.01.2017
В 100 километрах от Рима произошло землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,7.
14:10 18.01.2017
Президент УЕФА не видит оснований лишать Россию чемпионата мира 2018 года
По словам Александра Чеферина, Российский футбольный союз и местный оргкомитет отлично выполняют свою работу.
13:47 18.01.2017
В Мамадыше поднимут со льда Вятки упавший «КАМАЗ»
У грузовика отказали тормоза, и он вылетел на лед.
13:25 18.01.2017
Нацбанк Татарстана: Ипотечный рынок республики активизировался в 2016 году
С января по ноябрь прошлого года банки в Татарстане предоставили более 31 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 42,5 млрд рублей.
13:06 18.01.2017
Юных казанцев посвятят в архивные тайны республики
В детском городе «КидСпейс» состоится воркшоп Госкомитета Татарстана по архивному делу.
12:20 18.01.2017
Показать еще