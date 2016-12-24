Семилетняя девочка ночью ушла в школу, перепутав время суток

18.01.2017 19:00 | новости

В Екатеринбурге первоклассница ночью отправилась в школу. Девочка перепутала время суток.



Оказавшись в два часа ночи на улице, школьница не смогла попасть обратно домой, так как забыла ключи от квартиры.



Во время инцидента мать девочки находилась на работе в ночную смену. Оказалось, 7-летняя жительница Екатеринбурга находилась дома вместе с бабушкой, которая всю ночь спала и не заметила, как внучка ушла в школу.

К счастью, с девочкой все хорошо. На улице ее заметил мужчина и обратился в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». В ходе расследования дела будет установлена точная причина нахождения девочки одной на улице ночью. Также следователи ознакомятся с условиями содержания и воспитания ребенка в семье, пишет НТР-24.