В хозяйстве "Восток" Кукморского района в прошлом году реализовано продукции на 161 миллион рублей

18.01.2017 18:00 | Сельское хозяйство

Работники сельского хозяйства нашего района, преодолев препятствия и трудности, новый год встретили с хорошими результатами. В производстве мяса и молока по республике они в числе лучших. В основе этих показателей лежат организаторские способности руководителей, трудолюбие рабочих людей.

На будущее планы большие

В июне прошлого года ежедневно надаивая 200 тонн молока, обогнали соседний Балтасинский район и стали первыми по республике. На сегодняшний день производится 196 тонн молока. Не уступаем первенство по республике и по увеличению поголовья скота. В прошлом году была поставлена задача увеличить поголовье скота до 30 тысяч, в настоящее время в районе насчитывается 29964 головы КРС. По сравнению с 2015 годом, поголовье скота увеличилось на 2340 голов, из них 363 – дойные коровы. Получено 12598 телят, это на 1213 голов больше, чем в прошлом году.

- Вот уже третий год подряд мы трудимся с приростом производства сельскохозяйственной продукции на 15-20 процентов. В районе за прошлый год произведено сельскохозяйственной продукции на 3 миллиона 125 тысяч рублей, денежная выручка составила 2 миллиона 169 тысяч рублей. Определенно, основная заслуга принадлежит отрасли животноводства. Увеличились и объем производства молока, и стоимость ее реализации, - сказал начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Рафак Халиуллин.

Основная доля произведенной в районе продукции приходится на хозяйства имени Вахитова, «Урал», «Рассвет», «Восток». В этих хозяйствах среднесуточный надой молока от одной коровы составляет 24-28 килограммов. В прошлом году обществу «Урал» удалось увеличить общий объем надоев от одной коровы в среднем до 149 процентов, а в агрофирмах «Дружба» и «Лесной» этот показатель составляет 102-107 процентов.

В следующем пятилетнем плане, поставлена цель увеличить поголовье скота в районе до 40 тысяч голов, а производство молока – до 300 тонн. По мнению специалистов, для этого имеются все условия, главное – правильно организовать работу.

- Год начали с хорошими показателями, но планов на будущее еще больше, поэтому необходимо использовать все возможности, изучать, изыскивать. Только используя новые технологии и исходя из накопленного опыта, можно добиться поставленных целей, - сказал глава района Сергей Димитриев.

Для обмена опытом есть все возможности

На прошлой неделе в хозяйстве «Восток» прошел семинар-совещание, посвященный итогам работы за 2016 год. Участники семинара смогли на месте ознакомиться с работой, выполненной в хозяйстве в течение года. А для обмена опытом, изучения здесь есть все возможности.

Пахотные земли «Востока» составляют 2500 гектаров, насчитывается 1814 голов крупного рогатого скота. Несмотря на небольшую площадь пахотных земель и большое количество КРС, хозяйство обеспечено высококачественными кормами в необходимом объеме. В загоны завезена солома, для скотины составлен сбалансированный кормовой рацион. А ведь не зря руководитель хозяйства Алексей Леонтьев говорит: «Нам даже солома дорога».

- Мы смогли успешно завершить прошлый год. Реализовано продукции на 161 миллион рублей. Своевременно выплачиваются зарплаты, погашаются кредиты, другие платежи. Средняя зарплата составляет 18 тысяч 500 рублей, - сказал руководитель хозяйства «Восток» Алексей Леонтьев. – Продолжаем работу по семеноводству и племенному делу. В прошлом году реализовано 50 телок по 231 рубль за килограмм живого веса, 54 быка по 254 рубля за килограмм. Также для продаңи смогли заготовить высококачественный посевной материал, у нас есть возможность обменять семена на комбикорма.

Востоковцы выполнили немало строительных работ. Построено два погреба для расплющенного зерна, заложены две силосные траншеи, проложена дорога до Ядыгерской фермы. «В январе обычно возникала проблема получения здоровых телят и их сохранность. И это мы смогли решить положительно, в животноводческих помещениях выполнены ремонтные работы. Сейчас появилась возможность содержать дольше телят в одном месте. И в настоящее время идет строительство хлева, рассчитанного на 200 голов, - сказал Алексей Леонтьев. – Для сохранения телят младше двух месяцев, мы начали применять новый способ: поим их скисшим молоком. Так как оно полезное и легкоусвояемое.

В прошлом году от одной коровы получили в среднем 7560 килограммов молока, в среднем здесь надаивается по 26 литров молока в день от коровы. Например, корова четырех отелов по прозвищу «Мальва» в прошлом году дала 10549 килограммов молока. Специалисты отметили, что во время доения корова теряет важные для организма элементы и необходимо их восполнять с помощью питательных кормов. Для получения легкоусвояемых кормов закуплено оборудование на 887 тысяч рублей. В целом, в прошлом году было приобретено техники на 6 миллионов рублей, сказали здесь.

Оказывается, главный ветврач хозяйства «Восток» Радик Герасимов трудится в этой должности 6 лет. А его младший брат Владислав в должности руководителя комплекса – 4 года. Они любят свою работу, трудятся не покладая рук, используя свои знания и опыт. И от имени руководства в их адрес были сказаны лишь хвалебные слова. Для работников здесь созданы все условия. Конечно, не взирая на погоду, и в дождь, и в снег, они должны быть на работе. Но разве подобные трудности могут испугать ребят, которые любят возиться среди животных и получают удовольствие от своей работы?

- Если в работе один день проявить упущение, то для исправления ошибки понадобится время длиной в один квартал, поэтому мы стараемся своевременно делать прививки и принимать все меры связанные со здоровьем скота, - сказал Радик. - Коллектив в хозяйстве – молодой, поэтому работаем дружно, понимая друг друга.

Радик и в личном хозяйстве содержит много скота, как он сказал, у него имеется 13 быков. Конечно, без помощи хозяйства зерном, сеном, соломой, содержать столько скотины было бы невозможно.

Они рука об руку работают с ветврачом и санитаром. В ходе семинара была отмечена вся важность данной профессии в мегафермах. Только если уделять конкретное внимание к содержанию скота, можно предупредить различные болезни. Будь то мастит, заболевание копыт и другое – отдельное место выделено оздоровлению скота.

В мегаферме издалека послышалась музыка: оказывается, это время доения. Везде чувствуется порядок, организованность. Животноводческие комплексы – чистые, оборудованные на современный лад. Вся работа налажена, идет своим ходом.