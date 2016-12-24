Подведены итоги голосования фотоконкурса «Смешной кадр в Новый год»! (фото)

18.01.2017 15:30 | новости

Конкурс «Смешной кадр в Новый год», организованный на сайте районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»), завершен.

Победителем, набравшим наибольшее количество голосов, стала участница под №7 - Дина Бикмухаметова из села Нырты. От всей души поздравляем победителя. Вас ждет приятный презент – сертификат на массовое катание на двоих в Ледовом дворце «Олимп».

Кроме того, мы решили наградить поощрительным призом участницу под №5 - Рузилю Ризванову из Уркуша, занявшая почетное второе место. Поздравляем!!!

Победителей ждем в редакции.

Благодарим конкурсантов за активное участие и всех, кто искренне голосовал за них! До новых конкурсов!