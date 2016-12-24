Трудовой кодекс РФ: какие изменения вступили в силу

18.01.2017 17:00 | новости

С 1 января 2017 года вступили в действие изменения, дополнившие Трудовой кодекс Российской Федерации главой 48.1, устанавливающей особенности регулирования труда на микропредприятиях.

Индивидуальным предпринимателям и организациям, которые относятся к категории микропредприятий (численностью до пятнадцати человек), предоставлено право не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права: правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие.

При этом на таких работодателей возложена обязанность включать условия, которые в соответствии с ТК РФ регулируются такими актами, в трудовые договоры. Заключать такие договоры нужно на основе типовой формы, утвержденной постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. N 858.