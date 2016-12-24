На Крещение в Кукморе будет оборудовано три купели

18.01.2017 16:00 | новости

(Кукмор, «Трудовая слава»). 19 января православные отмечают Праздник Крещения Господня или Богоявление. Этот праздник - один из самых древних и почитаемых праздников Русской Православной Церкви. В память того, что Спаситель Крещением Своим освятил воду, накануне праздника во всех храмах освящается вода, в самый же праздник Богоявления освящается вода природных источников и водоемов, чтобы, окунувшись в них, можно было смыть накопившиеся грехи и обновиться духом и телом. Считается, что купание в проруби в Крещение не только способствует очищению от грехов, но и помогает побороть телесные, и духовные недуги. А освященной в церкви водой окропляют дом, детей. Такую воду можно хранить долгое время, не боясь того, что она испортится, и применять по мере необходимости.

В Крещение кукморяне смогут окунуться в проруби сёл Село Чура, Лубяны, Нырья. Будет организовано дежурство медицинских работников, спасателей, полицейских.