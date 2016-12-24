В Кукморе состоится Первенство района по классическим шахматам

В Республике

Аэропорт «Казань» в 2016 году открыл пять новых зарубежных направлений

Появились новые рейсы в Ашхабад, Энфиду, Джербу, Прагу и Франкфурт-на-Майне.

14:18 18.01.2017 Появились новые рейсы в Ашхабад, Энфиду, Джербу, Прагу и Франкфурт-на-Майне.

В 100 километрах от Рима произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,7.

14:10 18.01.2017 Магнитуда подземных толчков составила 5,7.

Президент УЕФА не видит оснований лишать Россию чемпионата мира 2018 года

По словам Александра Чеферина, Российский футбольный союз и местный оргкомитет отлично выполняют свою работу.

13:47 18.01.2017 По словам Александра Чеферина, Российский футбольный союз и местный оргкомитет отлично выполняют свою работу.

В Мамадыше поднимут с поверхности Вятки упавший «КАМАЗ»

У грузовика отказали тормоза и он вылетел на лед.

13:25 18.01.2017 У грузовика отказали тормоза и он вылетел на лед.

Нацбанк Татарстана: Ипотечный рынок республики активизировался в 2016 году

С января по ноябрь прошлого года банки в Татарстане предоставили более 31 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 42,5 млрд рублей.

13:06 18.01.2017 С января по ноябрь прошлого года банки в Татарстане предоставили более 31 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 42,5 млрд рублей.

Юных казанцев посвятят в архивные тайны республики

В детском городе «КидСпейс» состоится воркшоп Госкомитета Татарстана по архивному делу.

12:20 18.01.2017 В детском городе «КидСпейс» состоится воркшоп Госкомитета Татарстана по архивному делу.

В Нурлатском районе бурильщику разворотило руку

Ростехнадзор расследует обстоятельства двух происшествий на производстве.

12:09 18.01.2017 Ростехнадзор расследует обстоятельства двух происшествий на производстве.

В 20 проектах актов РТ выявлены коррупциогенные факторы

В 2016 году Министерство юстиции изучило работу в 7 государственных органах исполнительной власти и в 10 муниципальных районах РТ.

12:03 18.01.2017 В 2016 году Министерство юстиции изучило работу в 7 государственных органах исполнительной власти и в 10 муниципальных районах РТ.

В Музее естественной истории Татарстана наградят авторов самых смешных снеговиков

Свои работы прислали дети из Зеленодольского, Верхнеуслонского, Высокогорского районов Татарстана, а также из Ставрополья, Удмуртии и Мордовии.

11:52 18.01.2017 Свои работы прислали дети из Зеленодольского, Верхнеуслонского, Высокогорского районов Татарстана, а также из Ставрополья, Удмуртии и Мордовии.

ОМОН Росгвардии по Республике Татарстан отметил свое 12-летие

Отличившихся сотрудников наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

11:41 18.01.2017 Отличившихся сотрудников наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Видео: Полиция Татарстана задержала группу нелегальных банкиров

Предполагаемый доход преступной группы составил 70 миллионов рублей.

10:45 18.01.2017 Предполагаемый доход преступной группы составил 70 миллионов рублей.

В Татарстане во время учета зарегистрируют 17 видов диких животных

Учетчики пройдут около 26 тыс. километров.

10:40 18.01.2017 Учетчики пройдут около 26 тыс. километров.

В Нижнекамске спасатели сняли с дерева замерзающего школьника

Третьеклассник залез на дерево во время игры, но спуститься на землю самостоятельно не смог.

10:32 18.01.2017 Третьеклассник залез на дерево во время игры, но спуститься на землю самостоятельно не смог.

Появились подробности смертельной аварии в Альметьевске

Пассажир скончался на месте происшествия, водителя легковушки с травмами госпитализировали.

10:24 18.01.2017 Пассажир скончался на месте происшествия, водителя легковушки с травмами госпитализировали.

В 2016 году охотничьим угодьям Татарстана нанесен ущерб в два млн рублей

В отношении браконьеров возбуждено 30 уголовных дел.

10:19 18.01.2017 В отношении браконьеров возбуждено 30 уголовных дел.

Фото: В Альметьевске погиб пассажир «Лады», влетевшей под фуру

Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.

08:31 18.01.2017 Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.

У причала в Свияжске оборудовали место для Крещенских купаний

К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.

08:22 18.01.2017 К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.

В Татарстане прошли Вторые чтения Анвара Хайри

В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.

07:21 18.01.2017 В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.

Победителей ралли «Дакар-2017» и Africa Eco Race-2017 торжественно встретили в Набережных Челнах

Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».

07:15 18.01.2017 Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».

Стала известна цена нового Samsung Galaxy S8

Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.

06:53 18.01.2017 Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.

Титул «Мисс Нижнекамск-2017» завоевала десятиклассница

Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.

02:25 18.01.2017 Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.

Жителей Елабужского района наградили за установку снежных фигур

В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.

23:34 17.01.2017 В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.

В Зеленодольском районе в озеро сливают фекальные стоки

Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.

23:00 17.01.2017 Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.

В декабре на 0,2 процента снизилась оценка годовых темпов трендовой инфляции

Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.

21:37 17.01.2017 Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.

Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана

Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.

21:00 17.01.2017 Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.

Магистральной линией в движении вперед должна стать концепция российского мусульманства – Гайнутдин

В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.

20:47 17.01.2017 В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.

Чемпионат Татарстана Worldskills включит в себя 79 компетенций

Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.

20:33 17.01.2017 Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.

Сборная Татарстана Worldskills приступила к профподготовке

На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.

20:17 17.01.2017 На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.

На М7 в черте Казани в перевернувшейся легковушке пострадала автоледи

Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.

19:49 17.01.2017 Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.