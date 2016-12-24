(Кукмор, "Трудовая слава"). С 20 января по 3 февраля в Кукморском шахматном клубе (здание Управления сельского хозяйства и продовольствия) состоится Первенство района по классическим шахматам среди женщин и мужчин. Жеребьевка состоится 20 января в 17.00. Первый тур будет проведен в 18.00. 22 января – второй тур (18.00), 24 января – третий тур (10.00), четвертый тур (14.00), 27 января - пятый тур (18.00), 29 января – шестой тур (18.00), 31 января – седьмой тур (10.00), восьмой тур (14.00), 3 февраля - девятый тур (18.00), в 20.00 – награждение. В турнире может принять участие любой желающий.
Оргкомитет
В Кукморе состоится Первенство района по классическим шахматам
18.01.2017 15:00 | новости Печать
(Кукмор, "Трудовая слава"). С 20 января по 3 февраля в Кукморском шахматном клубе (здание Управления сельского хозяйства и продовольствия) состоится Первенство района по классическим шахматам среди женщин и мужчин. Жеребьевка состоится 20 января в 17.00. Первый тур будет проведен в 18.00. 22 января – второй тур (18.00), 24 января – третий тур (10.00), четвертый тур (14.00), 27 января - пятый тур (18.00), 29 января – шестой тур (18.00), 31 января – седьмой тур (10.00), восьмой тур (14.00), 3 февраля - девятый тур (18.00), в 20.00 – награждение. В турнире может принять участие любой желающий.
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