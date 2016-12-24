(Кукмор, «Трудовая слава») Наша землячка из села Село Чура Аида Егорова приняла участие на гала-концерте конкурса-фестиваля кряшен «Туым Жондозы» - «Рождественская Звезда», который прошел в молодежном центре «Ак Барс» города Казань. Аида стала победителем отборочного тура. Фестиваль, который проводится девятый год подряд, собрал у себя вокалистов, фольклорные и вокально-инструментальные ансамбли, солистов-инструменталистов, исполнителей народных танцев, мастеров по пошиву этнических костюмов, изготовителей этнических музыкальных инструментов республики.
Аида Егорова из села Село Чура выступила на гала-концерте конкурса-фестиваля кряшен «Туым Жондозы» - «Рождественская Звезда»
18.01.2017 14:00 | новости Печать
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Президент УЕФА не видит оснований лишать Россию чемпионата мира 2018 года
По словам Александра Чеферина, Российский футбольный союз и местный оргкомитет отлично выполняют свою работу.
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По словам Александра Чеферина, Российский футбольный союз и местный оргкомитет отлично выполняют свою работу.
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В Мамадыше поднимут с поверхности Вятки упавший «КАМАЗ»
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У грузовика отказали тормоза и он вылетел на лед.
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Нацбанк Татарстана: Ипотечный рынок республики активизировался в 2016 году
С января по ноябрь прошлого года банки в Татарстане предоставили более 31 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 42,5 млрд рублей.
13:06 18.01.2017
С января по ноябрь прошлого года банки в Татарстане предоставили более 31 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 42,5 млрд рублей.
13:06 18.01.2017
Юных казанцев посвятят в архивные тайны республики
В детском городе «КидСпейс» состоится воркшоп Госкомитета Татарстана по архивному делу.
12:20 18.01.2017
В детском городе «КидСпейс» состоится воркшоп Госкомитета Татарстана по архивному делу.
12:20 18.01.2017
В Нурлатском районе бурильщику разворотило руку
Ростехнадзор расследует обстоятельства двух происшествий на производстве.
12:09 18.01.2017
Ростехнадзор расследует обстоятельства двух происшествий на производстве.
12:09 18.01.2017
В 20 проектах актов РТ выявлены коррупциогенные факторы
В 2016 году Министерство юстиции изучило работу в 7 государственных органах исполнительной власти и в 10 муниципальных районах РТ.
12:03 18.01.2017
В 2016 году Министерство юстиции изучило работу в 7 государственных органах исполнительной власти и в 10 муниципальных районах РТ.
12:03 18.01.2017
В Музее естественной истории Татарстана наградят авторов самых смешных снеговиков
Свои работы прислали дети из Зеленодольского, Верхнеуслонского, Высокогорского районов Татарстана, а также из Ставрополья, Удмуртии и Мордовии.
11:52 18.01.2017
Свои работы прислали дети из Зеленодольского, Верхнеуслонского, Высокогорского районов Татарстана, а также из Ставрополья, Удмуртии и Мордовии.
11:52 18.01.2017
ОМОН Росгвардии по Республике Татарстан отметил свое 12-летие
Отличившихся сотрудников наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
11:41 18.01.2017
Отличившихся сотрудников наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
11:41 18.01.2017
Видео: Полиция Татарстана задержала группу нелегальных банкиров
Предполагаемый доход преступной группы составил 70 миллионов рублей.
10:45 18.01.2017
Предполагаемый доход преступной группы составил 70 миллионов рублей.
10:45 18.01.2017
В Татарстане во время учета зарегистрируют 17 видов диких животных
Учетчики пройдут около 26 тыс. километров.
10:40 18.01.2017
Учетчики пройдут около 26 тыс. километров.
10:40 18.01.2017
В Нижнекамске спасатели сняли с дерева замерзающего школьника
Третьеклассник залез на дерево во время игры, но спуститься на землю самостоятельно не смог.
10:32 18.01.2017
Третьеклассник залез на дерево во время игры, но спуститься на землю самостоятельно не смог.
10:32 18.01.2017
Появились подробности смертельной аварии в Альметьевске
Пассажир скончался на месте происшествия, водителя легковушки с травмами госпитализировали.
10:24 18.01.2017
Пассажир скончался на месте происшествия, водителя легковушки с травмами госпитализировали.
10:24 18.01.2017
В 2016 году охотничьим угодьям Татарстана нанесен ущерб в два млн рублей
В отношении браконьеров возбуждено 30 уголовных дел.
10:19 18.01.2017
В отношении браконьеров возбуждено 30 уголовных дел.
10:19 18.01.2017
Фото: В Альметьевске погиб пассажир «Лады», влетевшей под фуру
Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.
08:31 18.01.2017
Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.
08:31 18.01.2017
У причала в Свияжске оборудовали место для Крещенских купаний
К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.
08:22 18.01.2017
К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.
08:22 18.01.2017
В Татарстане прошли Вторые чтения Анвара Хайри
В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.
07:21 18.01.2017
В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.
07:21 18.01.2017
Победителей ралли «Дакар-2017» и Africa Eco Race-2017 торжественно встретили в Набережных Челнах
Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».
07:15 18.01.2017
Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».
07:15 18.01.2017
Стала известна цена нового Samsung Galaxy S8
Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.
06:53 18.01.2017
Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.
06:53 18.01.2017
Титул «Мисс Нижнекамск-2017» завоевала десятиклассница
Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.
02:25 18.01.2017
Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.
02:25 18.01.2017
Жителей Елабужского района наградили за установку снежных фигур
В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.
23:34 17.01.2017
В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.
23:34 17.01.2017
В Зеленодольском районе в озеро сливают фекальные стоки
Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.
23:00 17.01.2017
Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.
23:00 17.01.2017
В декабре на 0,2 процента снизилась оценка годовых темпов трендовой инфляции
Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.
21:37 17.01.2017
Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.
21:37 17.01.2017
Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана
Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.
21:00 17.01.2017
Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.
21:00 17.01.2017
Магистральной линией в движении вперед должна стать концепция российского мусульманства – Гайнутдин
В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.
20:47 17.01.2017
В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.
20:47 17.01.2017
Чемпионат Татарстана Worldskills включит в себя 79 компетенций
Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.
20:33 17.01.2017
Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.
20:33 17.01.2017
Сборная Татарстана Worldskills приступила к профподготовке
На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.
20:17 17.01.2017
На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.
20:17 17.01.2017
На М7 в черте Казани в перевернувшейся легковушке пострадала автоледи
Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.
19:49 17.01.2017
Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.
19:49 17.01.2017
Водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с грузовиком в РТ
ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.
19:31 17.01.2017
ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.
19:31 17.01.2017