Секретарь Манзарасского первичного отделения партии «Единая Россия» Рашида Хабибуллина примет участие на съезде в Москве

В Республике

Фото: В Альметьевске погиб пассажир «Лады», влетевшей под фуру

Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.

08:31 18.01.2017 Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.

У причала в Свияжске оборудовали место для Крещенских купаний

К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.

08:22 18.01.2017 К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.

В Татарстане прошли Вторые чтения Анвара Хайри

В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.

07:21 18.01.2017 В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.

Победителей ралли «Дакар-2017» и Africa Eco Race-2017 торжественно встретили в Набережных Челнах

Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».

07:15 18.01.2017 Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».

Стала известна цена нового Samsung Galaxy S8

Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.

06:53 18.01.2017 Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.

Титул «Мисс Нижнекамск-2017» завоевала десятиклассница

Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.

02:25 18.01.2017 Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.

Жителей Елабужского района наградили за установку снежных фигур

В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.

23:34 17.01.2017 В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.

В Зеленодольском районе в озеро сливают фекальные стоки

Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.

23:00 17.01.2017 Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.

В декабре на 0,2 процента снизилась оценка годовых темпов трендовой инфляции

Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.

21:37 17.01.2017 Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.

Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана

Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.

21:00 17.01.2017 Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.

Магистральной линией в движении вперед должна стать концепция российского мусульманства – Гайнутдин

В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.

20:47 17.01.2017 В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.

Чемпионат Татарстана Worldskills включит в себя 79 компетенций

Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.

20:33 17.01.2017 Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.

Сборная Татарстана Worldskills приступила к профподготовке

На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.

20:17 17.01.2017 На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.

На М7 в черте Казани в перевернувшейся легковушке пострадала автоледи

Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.

19:49 17.01.2017 Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.

Водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с грузовиком в РТ

ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.

19:31 17.01.2017 ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.

Юрий Александров поставит в Казани «Пиковую даму»

Премьера оперы состоится в начале февраля.

19:26 17.01.2017 Премьера оперы состоится в начале февраля.

Премьера спектакля «Лысая певица 4.0» состоится в Казани

«Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».

19:07 17.01.2017 «Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».

Пожарные спасли пять человек в доме на Чуйкова в Казани

К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.

19:04 17.01.2017 К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.

Ильфир Якупов: «Надо, чтобы москвичи успевали по нам соскучиться»

В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.

18:49 17.01.2017 В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.

Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейдах «Дакар» и «Африка Эко Рейс»

«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».

18:29 17.01.2017 «КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».

Для спасения ТФБ и ИнтехБанка нужен комплекс мер: от bail-in до санации – Артем Здунов

Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.

18:22 17.01.2017 Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.

От театра Г.Камала жду идеологических спектаклей – Фатих Сибагатуллин

Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.

18:09 17.01.2017 Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.

Видео: В Татарстане растет поголовье диких животных

Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.

18:06 17.01.2017 Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.

В ФПП РТ подано 140 заявок от предпринимателей — клиентов ТФБ и ИнтехБанка на 212 млн рублей

Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.

18:05 17.01.2017 Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.

В Казани прозвучал концертный вариант оперы «Тюляк»

Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.

18:00 17.01.2017 Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.

Муфтий РТ посетил могилу Галимджана Баруди

Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.

17:51 17.01.2017 Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.

В Казани обсудили возможность создания Музыкального театра народов Поволжья

Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.

17:42 17.01.2017 Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.

В Дагестане в перестрелке с полицией застрелен мужчина

Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.

17:24 17.01.2017 Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.

В Казани простились с народным поэтом РТ Леной Шакирзяновой

Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.

17:17 17.01.2017 Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.