Секретарь Манзарасского первичного отделения партии «Единая Россия» Рашида Хабибуллина примет участие на съезде в Москве

(Кукмор, «Трудовая слава»). В Манзарасском сельском доме культуры состоялось общее собрание Манзарасского первичного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе собрания были обсуждены вопросы по сбору взносов, самообложения, подведены итоги работы XXVI Конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Также был рассмотрен вопрос об участии главы Манзарасского сельского поселения Рашиды Хабибуллиной на VI Съезде, который состоится в Москве.
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