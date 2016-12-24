(Кукмор, «Трудовая слава»). В конце декабря 2016 года возле территории железнодорожного вокзала поселка Кукмор сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Кукморскому району был задержан 49-летний житель Альметьевска, который занимался сбытом наркотических средств на территории Республики Татарстан. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято наркотическое средство – марихуана, общей массой 77,8 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
Кукморские полицейские задержали жителя Альметьевска, занимавшего сбытом наркотиков
18.01.2017 10:00 | новости Печать
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В Зеленодольском районе в озеро сливают фекальные стоки
Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.
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Магистральной линией в движении вперед должна стать концепция российского мусульманства – Гайнутдин
В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.
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Чемпионат Татарстана Worldskills включит в себя 79 компетенций
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20:33 17.01.2017
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20:33 17.01.2017
Сборная Татарстана Worldskills приступила к профподготовке
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20:17 17.01.2017
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ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.
19:31 17.01.2017
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Премьера оперы состоится в начале февраля.
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Премьера спектакля «Лысая певица 4.0» состоится в Казани
«Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».
19:07 17.01.2017
«Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».
19:07 17.01.2017
Пожарные спасли пять человек в доме на Чуйкова в Казани
К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.
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К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.
19:04 17.01.2017
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В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
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В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
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«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
18:29 17.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
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От театра Г.Камала жду идеологических спектаклей – Фатих Сибагатуллин
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Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.
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