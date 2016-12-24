Продолжается подписка на газету «Трудовая слава»

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18.01.2017 09:00 | Тема дня Печать
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В Республике
Фото: В Альметьевске погиб пассажир «Лады», влетевшей под фуру
Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.
08:31 18.01.2017
Водитель отвлекся за рулем и врезался в грузовик.
08:31 18.01.2017
У причала в Свияжске оборудовали место для Крещенских купаний
К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.
08:22 18.01.2017
К одному из главных христианских праздников на Свияге не только прорубили иордани, но и установили крест и аналой изо льда.
08:22 18.01.2017
В Татарстане прошли Вторые чтения Анвара Хайри
В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.
07:21 18.01.2017
В научно-практической конференции в Аксубаево приняли участие Гузель Шарипова и Разиль Валеев.
07:21 18.01.2017
Победителей ралли «Дакар-2017» и Africa Eco Race-2017 торжественно встретили в Набережных Челнах
Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».
07:15 18.01.2017
Российская спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» стала 14-кратным победителем международного ралли «Дакар».
07:15 18.01.2017
Стала известна цена нового Samsung Galaxy S8
Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.
06:53 18.01.2017
Официально гаджет будет презентован на мероприятии Galaxy Unpacked 2017 29 марта, а в продажу поступит в конце апреля.
06:53 18.01.2017
Титул «Мисс Нижнекамск-2017» завоевала десятиклассница
Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.
02:25 18.01.2017
Диляра Мирзаханова – ученица 10-го класса гимназии № 1 имени Мусы Джалиля.
02:25 18.01.2017
Жителей Елабужского района наградили за установку снежных фигур
В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.
23:34 17.01.2017
В Елабуге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сел района.
23:34 17.01.2017
В Зеленодольском районе в озеро сливают фекальные стоки
Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.
23:00 17.01.2017
Жители деревни Ореховка обсудили со специалистами разных ведомств слив канализационных стоков в соседний с населенным пунктом водоем.
23:00 17.01.2017
В декабре на 0,2 процента снизилась оценка годовых темпов трендовой инфляции
Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.
21:37 17.01.2017
Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.
21:37 17.01.2017
Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана
Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.
21:00 17.01.2017
Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.
21:00 17.01.2017
Магистральной линией в движении вперед должна стать концепция российского мусульманства – Гайнутдин
В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.
20:47 17.01.2017
В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.
20:47 17.01.2017
Чемпионат Татарстана Worldskills включит в себя 79 компетенций
Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.
20:33 17.01.2017
Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.
20:33 17.01.2017
Сборная Татарстана Worldskills приступила к профподготовке
На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.
20:17 17.01.2017
На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.
20:17 17.01.2017
На М7 в черте Казани в перевернувшейся легковушке пострадала автоледи
Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.
19:49 17.01.2017
Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.
19:49 17.01.2017
Водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с грузовиком в РТ
ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.
19:31 17.01.2017
ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.
19:31 17.01.2017
Юрий Александров поставит в Казани «Пиковую даму»
Премьера оперы состоится в начале февраля.
19:26 17.01.2017
Премьера оперы состоится в начале февраля.
19:26 17.01.2017
Премьера спектакля «Лысая певица 4.0» состоится в Казани
«Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».
19:07 17.01.2017
«Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».
19:07 17.01.2017
Пожарные спасли пять человек в доме на Чуйкова в Казани
К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.
19:04 17.01.2017
К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.
19:04 17.01.2017
Ильфир Якупов: «Надо, чтобы москвичи успевали по нам соскучиться»
В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
18:49 17.01.2017
В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
18:49 17.01.2017
Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейдах «Дакар» и «Африка Эко Рейс»
«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
18:29 17.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
18:29 17.01.2017
Для спасения ТФБ и ИнтехБанка нужен комплекс мер: от bail-in до санации – Артем Здунов
Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.
18:22 17.01.2017
Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.
18:22 17.01.2017
От театра Г.Камала жду идеологических спектаклей – Фатих Сибагатуллин
Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.
18:09 17.01.2017
Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.
18:09 17.01.2017
Видео: В Татарстане растет поголовье диких животных
Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.
18:06 17.01.2017
Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.
18:06 17.01.2017
В ФПП РТ подано 140 заявок от предпринимателей — клиентов ТФБ и ИнтехБанка на 212 млн рублей
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
18:05 17.01.2017
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
18:05 17.01.2017
В Казани прозвучал концертный вариант оперы «Тюляк»
Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.
18:00 17.01.2017
Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.
18:00 17.01.2017
Муфтий РТ посетил могилу Галимджана Баруди
Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.
17:51 17.01.2017
Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.
17:51 17.01.2017
В Казани обсудили возможность создания Музыкального театра народов Поволжья
Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.
17:42 17.01.2017
Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.
17:42 17.01.2017
В Дагестане в перестрелке с полицией застрелен мужчина
Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.
17:24 17.01.2017
Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.
17:24 17.01.2017
В Казани простились с народным поэтом РТ Леной Шакирзяновой
Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.
17:17 17.01.2017
Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.
17:17 17.01.2017
В ИА «Татар-информ» расскажут о книге Рабита Батуллы о Минтимере Шаймиеве
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
17:08 17.01.2017
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
17:08 17.01.2017