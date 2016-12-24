В ФПП РТ подано 140 заявок от предпринимателей — клиентов ТФБ и ИнтехБанка на 212 млн рублей

18.01.2017 08:30 | новости

Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). В Министерство экономики Республики Татарстан в рамках мер поддержки бизнесменов — клиентов Татфондбанка поступило 140 заявок на получение микрозаймов на общую сумму 212 миллионов 952 тысячи рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Андрей Афонин.





«На 17 января 2017 года на горячую линию всего обратилось 1609 предпринимателей, 936 из них по вопросам получения микрозаймов на льготных условиях», — сообщил Афонин.

Напомним, по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова из бюджета республики было выделен 1 млрд рублей на «неотложные нужды» предпринимателей, пострадавших в результате банковского кризиса. Выделенных средств, по оценкам главы Минэкономики РТ, достаточно.

«Мы смотрим на количество обращений касающихся микрозаймов. И мы знаем, сколько денег раздадим через неделю (с учетом поступивших заявок). В созданной нами рабочей группе, эта деятельность налажена, кто-то работает с гарантийным фондом, кто-то по залоговым формам, поэтому, с точки зрения предоставления микрозаймов, мы видим, что эта сумма вполне достаточна», — рассказал министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Также министр отметил, что скоро начнутся посевные работы и для сельхозпроизводителей будет отдельный блок поддержки. Также с наступлением нового года действуют и новые программы поддержки предпринимательства и грантовые формы по субсидированию процентных ставок.

«Мы сейчас все силы будем направлять, в том числе и на поддержку клиентов, которые были в Татфондбанке и других проблемных банках», подчеркнул Здунов.