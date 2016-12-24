В Чарлинском и Каркаусском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

18.01.2017 08:00 | новости

(Кукмор, «Трудовая слава»). Вчера сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год, состоялись в Чарлинском и Каркаусском сельских поселениях. В ходе встречи были заслушаны отчеты глав поселений Ильшата Назмиева, Ильсура Валиева, выступления участкового инспектора Виталия Кусаева и других. Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин ознакомил с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее. Были даны ответы на такие интересующие вопросы жителей, как ремонт дорог, благоустройство школ, детских садов, движение маршрутов и другие. Также местные жители выразили благодарность руководству района за проделанную работу в прошлом году.

Ризиля КУРБАНОВА, фото автора