Судьбу свою не угадаешь (рассказ)

17.01.2017 22:00 | Литературная страничка Печать

Судьбу свою не угадаешь (рассказ)

Халим и Захид выросли в одной деревне. За любой труд брались вместе. В руках парней любая работа спорилась. Когда выросли, ходили косить сено в лес, на луга. Они участвовали во всех работах в колхозе.

В летние вечера парни торопились на луг, где собирались девушки. Один прекрасно играл на гармони, другой пел. Мало кто оставался равнодушным.

Многие засматривались на парней. Но Халим и Захид тайком крутились у окон красавицы Эндже, работающей в управлении колхоза.

В один из дней дороги их пересеклись...

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".


Рафиля ФАТТАХОВА, Кукмор


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Зима морозная

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В декабре на 0,2 процента снизилась оценка годовых темпов трендовой инфляции
Аналитики Банка России отмечают ослабление инфляционного давления.
21:37 17.01.2017
Камиль Самигуллин выдвинут кандидатом на пост муфтия Татарстана
Выборы муфтия республики состоятся в апреле 2017 года.
21:00 17.01.2017
Магистральной линией в движении вперед должна стать концепция российского мусульманства – Гайнутдин
В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко и председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.
20:47 17.01.2017
Чемпионат Татарстана Worldskills включит в себя 79 компетенций
Состав региональной сборной, которая будет представлять республику на национальном чемпионате в Краснодаре, будет определен с 1 по 3 февраля.
20:33 17.01.2017
Сборная Татарстана Worldskills приступила к профподготовке
На базе казанского МЦ «Волга» собрались студенты республики, представляющие 47 ключевых компетенций чемпионата рабочих профессий.
20:17 17.01.2017
На М7 в черте Казани в перевернувшейся легковушке пострадала автоледи
Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия через четыре минуты.
19:49 17.01.2017
Водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с грузовиком в РТ
ДТП произошло на автодороге между населенным пунктом Старая Письмянка и городом Лениногорском.
19:31 17.01.2017
Юрий Александров поставит в Казани «Пиковую даму»
Премьера оперы состоится в начале февраля.
19:26 17.01.2017
Премьера спектакля «Лысая певица 4.0» состоится в Казани
«Лысая певица» — комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско, классика «театра абсурда».
19:07 17.01.2017
Пожарные спасли пять человек в доме на Чуйкова в Казани
К приезду спасателей из окна на седьмом этаже шел густой дым.
19:04 17.01.2017
Ильфир Якупов: «Надо, чтобы москвичи успевали по нам соскучиться»
В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
18:49 17.01.2017
Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейдах «Дакар» и «Африка Эко Рейс»
«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
18:29 17.01.2017
Для спасения ТФБ и ИнтехБанка нужен комплекс мер: от bail-in до санации – Артем Здунов
Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.
18:22 17.01.2017
От театра Г.Камала жду идеологических спектаклей – Фатих Сибагатуллин
Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.
18:09 17.01.2017
Видео: В Татарстане растет поголовье диких животных
Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.
18:06 17.01.2017
В ФПП РТ подано 140 заявок от предпринимателей — клиентов ТФБ и ИнтехБанка на 212 млн рублей
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
18:05 17.01.2017
В Казани прозвучал концертный вариант оперы «Тюляк»
Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.
18:00 17.01.2017
Муфтий РТ посетил могилу Галимджана Баруди
Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.
17:51 17.01.2017
В Казани обсудили возможность создания Музыкального театра народов Поволжья
Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.
17:42 17.01.2017
В Дагестане в перестрелке с полицией застрелен мужчина
Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.
17:24 17.01.2017
В Казани простились с народным поэтом РТ Леной Шакирзяновой
Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.
17:17 17.01.2017
В ИА «Татар-информ» расскажут о книге Рабита Батуллы о Минтимере Шаймиеве
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
17:08 17.01.2017
Путин: Заказчики «компромата» на Трампа хуже проституток
Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.
17:05 17.01.2017
Минздрав РТ: Дефицита препаратов для лечения гриппа нет
По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.
16:53 17.01.2017
Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей
Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.
16:04 17.01.2017
Бизнесмен о мерах господдержки: «Для нас это как глоток свежего воздуха»
Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.
15:58 17.01.2017
Роспотребнадзор по РТ: Ни одна из школ не прекратила учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ
По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.
15:40 17.01.2017
СК РТ назвал четыре причины пожара на Казанском пороховом заводе
Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.
15:26 17.01.2017
Фото: В Зеленодольском районе пожарные потушили снегом три домика на острове Аленка
Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.
14:47 17.01.2017
В Москве появится Дом национальных литератур
Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.
14:45 17.01.2017
Показать еще