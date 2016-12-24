Судьбу свою не угадаешь (рассказ)

17.01.2017 22:00 | Литературная страничка

Халим и Захид выросли в одной деревне. За любой труд брались вместе. В руках парней любая работа спорилась. Когда выросли, ходили косить сено в лес, на луга. Они участвовали во всех работах в колхозе.

В летние вечера парни торопились на луг, где собирались девушки. Один прекрасно играл на гармони, другой пел. Мало кто оставался равнодушным.

Многие засматривались на парней. Но Халим и Захид тайком крутились у окон красавицы Эндже, работающей в управлении колхоза.

В один из дней дороги их пересеклись...

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