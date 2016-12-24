Для спасения ТФБ и ИнтехБанка нужен комплекс мер: от bail-in до санации – Артем Здунов

17.01.2017 19:30 | новости

Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). Сценарий при котором средства крупнейших вкладчиков включаются в капитал не может быть единственным механизмом спасения ТФБ, заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики Татарстана Артем Здунов. В частности, он рассказал, что Правительство РТ в переговорах по вопросу Татфондбанка рассматривает возможность применения механизма bail-in в комплексе с другими мерами.

«Я считаю, что bail-in, это очень цивилизованная схема, но она не является панацеей. В комбинации с другими методами, в том числе с санацией, поддержкой республики — это получиться неплохая мозаика, которая будет очень эффективна. Мы думаем, что это цивилизованный подход, который применялся за рубежом. И любой цивилизованный подход, который спасет банк, а это первостепенная наша задача, он будет применен», — отметил Артем Здунов.

Ранее сообщалось, что предложения конвертировать свои депозиты в капитал банка получат клиенты, которые хранили на своих счетах более 100 млн рублей по состоянию на декабрь 2016 года, при условии принятия решения о санации банка.