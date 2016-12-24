В Татарстане появились первые люди, заболевшие смертельно опасным гриппом «Гонконг»

В Татарстане были обнаружены люди, заболевшие смертельно опасным штаммом вируса гриппа "Гонконг". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Татарстане были обнаружены люди, заболевшие смертельно опасным штаммом вируса гриппа "Гонконг". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Вирус А "Гонконг" — это тот вирус, который вызвал большую эпидемию в 1968-69 годах в мире, он начался в Гонконге и унес более миллиона жизней. Грипп опасен любой, будь то гонгконгский или калифирнийский, и опасен он своими осложнениями. Но с гонгконгским мы давно не встречались, и население достаточного иммунитета пока не имеет. Этот вирус будет распространяться быстрее, чем вирус H1N1 (свиной грипп), от которого делают прививку ежегодно, - говорила в середине октября замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Также в республике зафиксирована эпидемия ОРВИ — уровень заболеваемости вирусной инфекцией на прошлой неделе превысил допустимый порог на 62,1%. На прошлой неделе в республике зарегистрирован 25831 заболевший ОРВИ, что на 80,3% выше предыдущих показателей.

Единственным способом предотвратить заболевание гриппом является своевременная вакцинация.