Старый Новый год в Поч.Сутерском сельском клубе прошел очень насыщенно и весело. Для жителей и гостей была подготовлена концертная программа, игры, конкурсы.
В Поч. Сутере отпраздновали Старый Новый год
17.01.2017 20:00 | новости Печать
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В Республике
Ильфир Якупов: «Надо, чтобы москвичи успевали по нам соскучиться»
В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
18:49 17.01.2017
В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.
18:49 17.01.2017
Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейдах «Дакар» и «Африка Эко Рейс»
«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
18:29 17.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».
18:29 17.01.2017
Для спасения ТФБ и ИнтехБанка нужен комплекс мер: от bail-in до санации – Артем Здунов
Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.
18:22 17.01.2017
Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.
18:22 17.01.2017
От театра Г.Камала жду идеологических спектаклей – Фатих Сибагатуллин
Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.
18:09 17.01.2017
Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.
18:09 17.01.2017
Видео: В Татарстане растет поголовье диких животных
Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.
18:06 17.01.2017
Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.
18:06 17.01.2017
В ФПП РТ подано 140 заявок от предпринимателей — клиентов ТФБ и ИнтехБанка на 212 млн рублей
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
18:05 17.01.2017
Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.
18:05 17.01.2017
В Казани прозвучал концертный вариант оперы «Тюляк»
Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.
18:00 17.01.2017
Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.
18:00 17.01.2017
Муфтий РТ посетил могилу Галимджана Баруди
Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.
17:51 17.01.2017
Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.
17:51 17.01.2017
В Казани обсудили возможность создания Музыкального театра народов Поволжья
Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.
17:42 17.01.2017
Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.
17:42 17.01.2017
В Дагестане в перестрелке с полицией застрелен мужчина
Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.
17:24 17.01.2017
Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.
17:24 17.01.2017
В Казани простились с народным поэтом РТ Леной Шакирзяновой
Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.
17:17 17.01.2017
Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.
17:17 17.01.2017
В ИА «Татар-информ» расскажут о книге Рабита Батуллы о Минтимере Шаймиеве
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
17:08 17.01.2017
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
17:08 17.01.2017
Путин: Заказчики «компромата» на Трампа хуже проституток
Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.
17:05 17.01.2017
Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.
17:05 17.01.2017
Минздрав РТ: Дефицита препаратов для лечения гриппа нет
По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.
16:53 17.01.2017
По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.
16:53 17.01.2017
Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей
Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.
16:04 17.01.2017
Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.
16:04 17.01.2017
Бизнесмен о мерах господдержки: «Для нас это как глоток свежего воздуха»
Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.
15:58 17.01.2017
Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.
15:58 17.01.2017
Роспотребнадзор по РТ: Ни одна из школ не прекратила учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ
По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.
15:40 17.01.2017
По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.
15:40 17.01.2017
СК РТ назвал четыре причины пожара на Казанском пороховом заводе
Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.
15:26 17.01.2017
Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.
15:26 17.01.2017
Фото: В Зеленодольском районе пожарные потушили снегом три домика на острове Аленка
Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.
14:47 17.01.2017
Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.
14:47 17.01.2017
В Москве появится Дом национальных литератур
Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.
14:45 17.01.2017
Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.
14:45 17.01.2017
Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе
В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.
14:42 17.01.2017
В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.
14:42 17.01.2017
Хавьер Грасия: «Нам очень важно обойтись без травм»
Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.
14:09 17.01.2017
Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.
14:09 17.01.2017
За 299 долларов в Китае можно будет купить смартфон с молекулярным сканером
Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.
13:58 17.01.2017
Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.
13:58 17.01.2017
«Белый зал» открыли в музыкальном колледже Нижнекамска
Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.
13:37 17.01.2017
Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.
13:37 17.01.2017
В Казани из-за ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия
Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.
13:36 17.01.2017
Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.
13:36 17.01.2017
Песков: «Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства»
Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.
13:29 17.01.2017
Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.
13:29 17.01.2017
Татагропромбанк: «Оценка рейтингового агентства не соответствует реальному положению дел»
В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.
13:24 17.01.2017
В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.
13:24 17.01.2017
В Татарстане зарегистрировано 89 случаев гриппа
На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.
13:16 17.01.2017
На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.
13:16 17.01.2017
Иран и Татарстан намерены наладить обмен молодыми учеными
И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.
13:05 17.01.2017
И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.
13:05 17.01.2017
Победа «Ак Барса» над «Динамо» стала для Билялетдинова 600-й в отечественных чемпионатах
В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.
12:56 17.01.2017
В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.
12:56 17.01.2017