В Поч. Сутере отпраздновали Старый Новый год

В Республике

Ильфир Якупов: «Надо, чтобы москвичи успевали по нам соскучиться»

В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.

18:49 17.01.2017 В Москве завершаются гастроли Татарского государственного академического театра им.Г.Камала.

Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейдах «Дакар» и «Африка Эко Рейс»

«КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».

18:29 17.01.2017 «КАМАЗ-Мастер» занял 1-е и 2-е места в ралли «Дакар» и 1-е место в «Африка Эко Рейс».

Для спасения ТФБ и ИнтехБанка нужен комплекс мер: от bail-in до санации – Артем Здунов

Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.

18:22 17.01.2017 Механизм bail-in по спасению Татфондбанка может сработать в комплексе с другими мерами.

От театра Г.Камала жду идеологических спектаклей – Фатих Сибагатуллин

Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.

18:09 17.01.2017 Депутат Государственной Думы Фатих Саубанович Сибагатуллин рассказал о гастролях Камаловского театра в Москве.

Видео: В Татарстане растет поголовье диких животных

Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.

18:06 17.01.2017 Положительная динамика в численности основных охотничьих ресурсов сохраняется несколько последних лет.

В ФПП РТ подано 140 заявок от предпринимателей — клиентов ТФБ и ИнтехБанка на 212 млн рублей

Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.

18:05 17.01.2017 Получением льготных микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства интересуются около 1000 бизнесменов, чьи счета оказались заморожены в банках.

В Казани прозвучал концертный вариант оперы «Тюляк»

Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.

18:00 17.01.2017 Последняя опера Назиба Жиганова будет представлена казанскому зрителю в апреле 2017 года.

Муфтий РТ посетил могилу Галимджана Баруди

Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.

17:51 17.01.2017 Муфтий РТ и хазраты совершили молитву за Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Шигабутдина Марджани и других богословов.

В Казани обсудили возможность создания Музыкального театра народов Поволжья

Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.

17:42 17.01.2017 Круглый стол к юбилею композитора Назиба Жиганова состоялся в Казанской консерватории.

В Дагестане в перестрелке с полицией застрелен мужчина

Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.

17:24 17.01.2017 Полицейские пытались остановить для проверки автомобиль «Лада» десятой модели.

В Казани простились с народным поэтом РТ Леной Шакирзяновой

Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.

17:17 17.01.2017 Под некрологом в адрес усопшей подписались Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и члены Правительства Татарстана.

В ИА «Татар-информ» расскажут о книге Рабита Батуллы о Минтимере Шаймиеве

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.

17:08 17.01.2017 К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.

Путин: Заказчики «компромата» на Трампа хуже проституток

Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.

17:05 17.01.2017 Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.

Минздрав РТ: Дефицита препаратов для лечения гриппа нет

По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.

16:53 17.01.2017 По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.

Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей

Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.

16:04 17.01.2017 Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.

Бизнесмен о мерах господдержки: «Для нас это как глоток свежего воздуха»

Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.

15:58 17.01.2017 Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.

Роспотребнадзор по РТ: Ни одна из школ не прекратила учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ

По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.

15:40 17.01.2017 По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.

СК РТ назвал четыре причины пожара на Казанском пороховом заводе

Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.

15:26 17.01.2017 Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.

Фото: В Зеленодольском районе пожарные потушили снегом три домика на острове Аленка

Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.

14:47 17.01.2017 Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.

В Москве появится Дом национальных литератур

Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.

14:45 17.01.2017 Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.

Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.

14:42 17.01.2017 В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.

Хавьер Грасия: «Нам очень важно обойтись без травм»

Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

14:09 17.01.2017 Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

За 299 долларов в Китае можно будет купить смартфон с молекулярным сканером

Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.

13:58 17.01.2017 Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.

«Белый зал» открыли в музыкальном колледже Нижнекамска

Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.

13:37 17.01.2017 Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.

В Казани из-за ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия

Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.

13:36 17.01.2017 Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.

Песков: «Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства»

Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.

13:29 17.01.2017 Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.

Татагропромбанк: «Оценка рейтингового агентства не соответствует реальному положению дел»

В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.

13:24 17.01.2017 В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.

В Татарстане зарегистрировано 89 случаев гриппа

На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.

13:16 17.01.2017 На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.

Иран и Татарстан намерены наладить обмен молодыми учеными

И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.

13:05 17.01.2017 И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.