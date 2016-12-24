Бизнесмен о мерах господдержки: «Для нас это как глоток свежего воздуха»

17.01.2017 18:00 | новости

Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). «Для нас это как глоток свежего воздуха», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель гендиректора компании «Ю-Питер» Альберт Хайруллов, отвечая на вопрос о мерах поддержки, оказываемых государством бизнесу, счета которого оказались «заморожены» в Татфондбанке и ИнтехБанке.

Напомним, по поручению Рустама Минниханова была создана рабочая группа, для поддержки бизнеса выделен 1 млрд рублей. При этом получение микрокредитов для пострадавших предпринимателей было максимально упрощено.

«Я приехал, привез документы, мне сразу все объяснили, где подписать, где поставить печать. Большую часть справок нам вообще не пришлось собирать. Это действительно произошло архинесложно. Быстро оперативно и без волокиты», — рассказал Хайруллов о деятельности республиканского Фонда поддержки предпринимательства.

При этом бизнесмен высоко оценил и условия кредитования: «Под 5 процентов за такой короткий срок ни в одном банке не получить», — подчеркнул Хайруллов.

Компания, в которой работает Альберт Хайруллов, зарегистрирована в 2012 году. Якорный клиент компании АЗС «Ирбис». Летом этого года было принято решение о начале производства бутилированной питьевой воды, из-за кризиса развитие производства оказалось под угрозой, однако благодаря вовремя принятым мерам негативный эффект во многом удалось отыграть.

«Ситуация была плачевная, конечно. Наши инвестиционные планы несколько сдвинулись. Еще одно направление нашей работы откроется не зимой, как мы планировали, а, скорее, весной. Но спасибо фонду, что мы не отказываемся от планов вовсе», — рассказал Хайруллов.