В Республике

В ИА «Татар-информ» расскажут о книге Рабита Батуллы о Минтимере Шаймиеве

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.

17:08 17.01.2017 К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.

Путин: Заказчики «компромата» на Трампа хуже проституток

Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.

17:05 17.01.2017 Глава РФ прокомментировал доклад о якобы наличии у России компромата на избранного Президента США Дональда Трампа.

Минздрав РТ: Дефицита препаратов для лечения гриппа нет

По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.

16:53 17.01.2017 По словам Халита Хаертынова, препараты для лечения гриппа приобретены в достаточном количестве.

Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей

Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.

16:04 17.01.2017 Более 135 тыс. вкладчиков получили страховые выплаты.

Бизнесмен о мерах господдержки: «Для нас это как глоток свежего воздуха»

Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.

15:58 17.01.2017 Фонд поддержки предпринимателей РТ помогает бизнесу не прекращать хозяйственную деятельность, несмотря на замороженные в банках счета.

Роспотребнадзор по РТ: Ни одна из школ не прекратила учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ

По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.

15:40 17.01.2017 По словам Любови Авдониной, эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлых лет.

СК РТ назвал четыре причины пожара на Казанском пороховом заводе

Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.

15:26 17.01.2017 Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.

Фото: В Зеленодольском районе пожарные потушили снегом три домика на острове Аленка

Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.

14:47 17.01.2017 Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.

В Москве появится Дом национальных литератур

Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.

14:45 17.01.2017 Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.

Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.

14:42 17.01.2017 В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.

Хавьер Грасия: «Нам очень важно обойтись без травм»

Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

14:09 17.01.2017 Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

За 299 долларов в Китае можно будет купить смартфон с молекулярным сканером

Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.

13:58 17.01.2017 Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.

«Белый зал» открыли в музыкальном колледже Нижнекамска

Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.

13:37 17.01.2017 Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.

В Казани из-за ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия

Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.

13:36 17.01.2017 Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.

Песков: «Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства»

Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.

13:29 17.01.2017 Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.

Татагропромбанк: «Оценка рейтингового агентства не соответствует реальному положению дел»

В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.

13:24 17.01.2017 В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.

В Татарстане зарегистрировано 89 случаев гриппа

На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.

13:16 17.01.2017 На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.

Иран и Татарстан намерены наладить обмен молодыми учеными

И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.

13:05 17.01.2017 И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.

Победа «Ак Барса» над «Динамо» стала для Билялетдинова 600-й в отечественных чемпионатах

В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.

12:56 17.01.2017 В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.

Музеи Татарстана отметят День музейного селфи

18 января во всем мире посетители музеев выкладывают в соцсети свои фото на фоне музейных экспонатов.

12:48 17.01.2017 18 января во всем мире посетители музеев выкладывают в соцсети свои фото на фоне музейных экспонатов.

Паспорт России стал 40-м в мировом топе привлекательности

Граждане РФ могут посетить в безвизовом режиме только 103 государства мира.

12:32 17.01.2017 Граждане РФ могут посетить в безвизовом режиме только 103 государства мира.

Камаловцы посетили в Москве Полпредство Татарстана

С гостями встретились полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и сотрудники представительства.

12:11 17.01.2017 С гостями встретились полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и сотрудники представительства.

Хоккеист «Ак Барса» Глухов: «Жаль, что у Гарипова отняли "сухарь"»

Автор победной шайбы казанского клуба в матче против «Динамо» прокомментировал забитый гол и игру своей команды.

12:00 17.01.2017 Автор победной шайбы казанского клуба в матче против «Динамо» прокомментировал забитый гол и игру своей команды.

Татарстан и Иран выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества

Интерес в двустороннем сотрудничестве двух республик подтвердили на встрече Премьер-министр РТ и и. о. руководителя Генконсульства Ирана в Казани.

11:52 17.01.2017 Интерес в двустороннем сотрудничестве двух республик подтвердили на встрече Премьер-министр РТ и и. о. руководителя Генконсульства Ирана в Казани.

Иранские бизнесмены обсуждают со специалистами КАМАЗа вопросы качества товара

Генконсул Ирана в Татарстане прокомментировал перспективы поставок грузовиков и возобновление сборочного производства в Иране.

11:48 17.01.2017 Генконсул Ирана в Татарстане прокомментировал перспективы поставок грузовиков и возобновление сборочного производства в Иране.

Главный тренер «Фридрихсхафена» пообещал игрокам по ящику пива за победу над казанским «Зенитом»

Матч группового этапа Лиги чемпионом между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» пройдет в Германии 18 января.

11:44 17.01.2017 Матч группового этапа Лиги чемпионом между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» пройдет в Германии 18 января.

«Ансаты» в Иране могут быть использованы для полетов между экономическими зонами

Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.

11:18 17.01.2017 Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.

В Казани грузовая «ГАЗель» врезалась в городской автобус

Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.

11:10 17.01.2017 Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли почти 9 тонн снега

173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.

10:54 17.01.2017 173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.