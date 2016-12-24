Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей

17.01.2017 17:00 | новости Печать

Вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка выплатили более 49,1 млрд рублей

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка продолжают получать выплаты АСВ. Министр экономики РТ Артем Здунов, выступая на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», привел конкретные цифры по выплатам. По его данным, на сегодняшний день более 117 тыс. вкладчиков Татфондбанка получили более 39,8 млрд рублей (это 86 процентов от суммы всех планируемых выплат). Вкладчикам ИнтехБанка выплатили более 9,3 млрд рублей, что составляет 72,9 процента всех выплат. Деньги получили более 18 тыс. клиентов кредитной организации.

П/к посвященная ПАО

П/к посвященная ПАО

 


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